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Главу стачкома МТЗ Сергея Дылевского осудили на 10 суток ареста

25.08.2020 17:37 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лидеру стачкома Минского тракторного завода Сергею Дылевскому присудили 10 суток ареста, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Задержанного накануне Дылевского до суда содержали в минском центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Административное дело в его отношении рассматривал суд Заводского района столицы.

Судья Елена Капцевич признала его виновным по ст. 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и ст. 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП.

Напомним, Дылевский и еще один член президиума Координационного совета — доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова были задержаны утром 24 августа на проходной МТЗ сотрудниками ОМОН.

 
 
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Лидеру стачкома Минского тракторного завода Сергею Дылевскому присудили 10 суток ареста, сообщает правозащитный сайт spring96.org.
 
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