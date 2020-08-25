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300 метров рядов и зоопарк. На площадях Гомеля в выходные заработают масштабные ярмарки

25.08.2020 17:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные, 29 и 30 августа, пройдет закрытие школьных ярмарок и открытие сезона сельскохозяйственных, сообщает «Гомельская правда» со ссылкой на главное управление торговли и услуг облисполкома.


В субботу и воскресенье ярмарки пройдут на площади Восстания, а также на площадке возле цирка. Помимо товаров для школьников здесь появятся ряды с сельхозпродукцией.

Основная же продовольственная ярмарка в эти дни развернется на площади Ленина. Главная площадь Гомеля будет задействована для торговли почти каждые выходные. Движение на ней будет перекрываться, но не полностью.

Длина торговых рядов на площади Ленина превысит 300 метров. Вдобавок реализация товаров будет проходить с автомашин — индивидуальными предпринимателями, фермерами, представителями хозяйств, питомников.

Привезут даже мини-зоопарк.

Ярмарки выходного дня будут работать с 10.00 до 19.00.

 
Теги: Гомель
 
 
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Длина торговых рядов на площади Ленина превысит 300 погонных метров. Вдобавок реализация товаров будет проходить с автомашин - индивидуальными предпринимателями,...
 
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