Белгазпромбанк приостанавливает пополнение некоторых валютных депозитов

Источник материала: Tut.by

С 25 августа Белгазпромбанк временно приостанавливает пополнение некоторых валютных депозитов. Об этом сообщается на сайте банка.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Речь идет о приостановке дополнительных взносов по трем вкладам Белгазпромбанка:

«На 30 дней безотзывный — оптимальный» в долларах США и евро;

«ON-Вклад (v.2.8)» в долларах США;

«ON-Вклад (v.3.8)» в евро.

Речь здесь идет именно о пополнении уже открытых вкладов.

— Новый вклад можно открыть, но без возможности пополнения в течение срока вклада, — уточнили в контакт-центре Белгазпромбанка.

При этом у банка есть и другие валютные вклады на срок от 2 месяцев до 5 лет. На них эти ограничения не распространяются, их по-прежнему можно пополнять в зависимости от условий конкретного вклада.