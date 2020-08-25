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Белгазпромбанк приостанавливает пополнение некоторых валютных депозитов
Источник материала: Tut.by
С 25 августа Белгазпромбанк временно приостанавливает пополнение некоторых валютных депозитов. Об этом
Речь идет о приостановке дополнительных взносов по трем вкладам Белгазпромбанка:
Речь здесь идет именно о пополнении уже открытых вкладов.
— Новый вклад можно открыть, но без возможности пополнения в течение срока вклада, — уточнили в контакт-центре Белгазпромбанка.
При этом у банка есть и другие валютные вклады на срок от 2 месяцев до 5 лет. На них эти ограничения не распространяются, их по-прежнему можно пополнять в зависимости от условий конкретного вклада.
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Речь идет о трех депозитах из линейки банка.
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