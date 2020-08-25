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Белгазпромбанк приостанавливает пополнение некоторых валютных депозитов

25.08.2020 18:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 25 августа Белгазпромбанк временно приостанавливает пополнение некоторых валютных депозитов. Об этом сообщается на сайте банка.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Речь идет о приостановке дополнительных взносов по трем вкладам Белгазпромбанка:

  • «На 30 дней безотзывный — оптимальный» в долларах США и евро;
  • «ON-Вклад (v.2.8)» в долларах США;
  • «ON-Вклад (v.3.8)» в евро.

Речь здесь идет именно о пополнении уже открытых вкладов.

— Новый вклад можно открыть, но без возможности пополнения в течение срока вклада, — уточнили в контакт-центре Белгазпромбанка.

При этом у банка есть и другие валютные вклады на срок от 2 месяцев до 5 лет. На них эти ограничения не распространяются, их по-прежнему можно пополнять в зависимости от условий конкретного вклада.

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