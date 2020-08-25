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Старший лейтенант из Бреста отказался разгонять мирных демонстрантов - его уволили за "прогул"

25.08.2020 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Артём Железный, старший лейтенант милиции Бреста отказался выходить на службу в знак протеста против применения насилия в отношении мирных демонстрантов.

Старший лейтенант из Бреста отказался разгонять мирных демонстрантов - его уволили за "прогул"
За это 11 августа он был уволен по статье "Нарушение контракта" за прогул. Его отдел привлекался для разгона демонстраций в Бресте. Об этом он рассказал на youtube-канале Фонда Солидарности BYSOL


До переезда в Брест, куда Артём перевёлся девять месяцев назад, он три года работал участковым в Ганцевичском РОВД. В милицию парень устроился после службы в армии. В войсках ПВО г. Барановичей парень служил год, так как до армии успел окончить Мозырьский университет по специальности учитель истории, пишет ganc-chas.by

Парню не понравилось, то что милиция служит одному человеку, и как использовали сотрудников органов внутренних дел во время выборов. Их привлекали для подавления в Бресте мирных протестов, потому что почти все бойцы местного ОМОНа уехали в Минск

По словам Артёма, 9 августа поступила команда задерживать всех людей, просто проходящих с белыми лентами, и тех, кто пререкался со стражами порядка.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Артём Железный, старший лейтенант милиции Бреста отказался выходить на службу в знак протеста против применения насилия в отношении мирных демонстрантов.
 
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