За это 11 августа он был уволен по статье "Нарушение контракта" за прогул. Его отдел привлекался для разгона демонстраций в Бресте. Об этом он рассказал на youtube-канале Фонда Солидарности BYSOL









ganc-chas.by До переезда в Брест , куда Артём перевёлся девять месяцев назад, он три года работал участковым в Ганцевичском РОВД. В милицию парень устроился после службы в армии. В войсках ПВО г. Барановичей парень служил год, так как до армии успел окончить Мозырьский университет по специальности учитель истории, пишет





Парню не понравилось, то что милиция служит одному человеку, и как использовали сотрудников органов внутренних дел во время выборов. Их привлекали для подавления в Бресте мирных протестов, потому что почти все бойцы местного ОМОНа уехали в Минск





По словам Артёма, 9 августа поступила команда задерживать всех людей, просто проходящих с белыми лентами, и тех, кто пререкался со стражами порядка.