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Кто и как прокомментировал появление Лукашенко с автоматом?

25.08.2020 18:09 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Многие сегодня обсуждают прилет президента Беларуси Александра Лукашенко 23 августа в Минск с автоматом в руках. В большинстве своем реакция на увиденное у людей отрицательная.

Например, российская телеведущая Ксения Собчак считает, что президент Беларуси без магазина с патронами должен стать мемом.

«Я думаю, у Александра Григорьевича есть все шансы стать мемом. Ой, ну только не говорите, что этот парень в экипировке, идущий рядом – Лукашенко-младший. Один с пустым автоматом, второй – в каске, а рядом пустой дворец без людей», – заявила Собчак.

Она отметила, что происходящее можно объяснить двумя вариантами. Либо пиарщики Лукашенко поддерживают акцию «Живе Беларусь», либо пресс-служба занялась «кризисным пиаром».

Оценил появление белорусского президента Александра Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках и российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, обстоятельств, которые к этому могли привести, не было, но зато были грубые ошибки в политике со стороны Лукашенко.

«Выглядит решительно, но сцена мрачная. Надо ли было доводить до этого?» — задался вопросом российский политик. Он подчеркнул, что обстоятельств непреодолимой силы в Беларуси не было. При этом были грубые ошибки в политике, однако какие именно, он не уточнил.

Российский писатель и журналист Дмитрий Быков, комментируя публичное появление Александра Лукашенко с автоматом, назвал это «зрелищем фарсовым и печальным».

При этом Кремль отрицательно ответил на просьбу журналистов прокомментировать появление белорусского президента возле своей резиденции с автоматом.
Дмитрий Песков также отказался отвечать, как в Москве оценивают то, что Александра Лукашенко сопровождал его 15-летний сын Николай, также с автоматом и в бронежилете.

Не оставил без внимания данную сцену в МИД Франции, назвав пугающей постановкой видео Лукашенко с автоматом.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко угрожает собственному народу»,  - заявил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон в понедельник, 24 августа, в эфире телеканала France 2.

А вот белорусский политический обозреватель Александр Класковский приходит к выводу, что «от имиджа народного президента уже ничего не осталось».

«Пропагандисты, надо понимать, хотели подчеркнуть бесстрашие вождя. Однако получилось зловеще», - написал он на naviny.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Многие сегодня обсуждают прилет президента Беларуси Александра Лукашенко 23 августа в Минск с автоматом в руках. В большинстве своем реакция на увиденное у людей...
 
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