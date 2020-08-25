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Верховный суд не будет рассматривать жалобы о непризнании выборов

25.08.2020 18:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 авг – Sputnik. Верховный суд Беларуси отказал в возбуждении дел по жалобам экс-кандидатов в президенты Анны Канопацкой, Андрея Дмитриева и Светланы Тихановской о непризнании выборов, сообщили Sputnik в суде.

Как отметили в суде, Канопацкая в своей жалобе просила отменить постановление ЦИК об отказе в удовлетворении ее жалобы о признании выборов президента недействительными. Она ссылалась на допущенные при их назначении и проведении нарушения Конституции.

© Sputnik / Сергей Аверин
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"Поскольку заявленные Канопацкой А.А. требования не относятся к компетенции суда, поданная жалоба рассмотрению в суде не подлежит", - сказали в суде.

В свою очередь Тихановская в своей жалобе указала, что 14 августа ЦИК отказал ей удовлетворении ее жалобы о признании недействительными выборов президента. "Полагая, что в удовлетворении жалобы отказано необоснованно, просила решение Центральной комиссии отменить и признать выборы президента, состоявшиеся 9 августа 2020 года, недействительными в целом по Республике Беларусь", – говорится в жалобе от имени Тихановской.

В суде пояснили, что поскольку решение о признании выборов недействительными ЦИК не принимала, жалоба Тихановской о недействительности выборов рассмотрению в суде не подлежит, так как подобные требования не относятся к компетенции суда.

По тем же основаниям отказано в рассмотрении аналогичной жалобы экс-кандидату в президенты Андрею Дмитриеву.

Определения суда по всем жалобам обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежат, сообщили в Верховном суде.

 
Теги: Минск
 
 
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Определения суда по всем жалоба обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежат, сообщили в Верховном суде.
 
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