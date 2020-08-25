Гомельчанина выдернули из машины и жестоко избили. Ему предстоит операция

Источник материала: Tut.by

Гомельчанин Роман Сенько утверждает, что оказался в больнице после того, как его авто остановил сотрудник ГАИ, а затем мужчину вытащили из машины и избили неизвестные люди в штатском. Сейчас он ждет операции. TUT.BY узнал подробности.



Фото предоставлено Романом Сенько

14 августа около семи вечера, рассказывает Роман, он ехал с приятелем по улице Советской. У площади Восстания его Renault остановил сотрудник ГАИ.

— Это был подполковник. Попросил предъявить документы. Я в свою очередь попросил сотрудника показать его удостоверение. Удостоверение он так и не предоставил, а когда взял в руки мои права, стал кричать в рацию: «Удостоверение 120, удостоверение 120». Тут же подлетел серый Opel, оттуда выбежали мужчины, один из них хлопнул меня ладонями по ушам, затем последовали удары в грудь — и я оказался на асфальте, запихнули в машину и там тоже били кулаками и дубинками. Один сел сверху, бил и кричал: «Перемен тебе хочется? Получай, черт!»

Момент задержания Романа попал на камеры смартфонов прохожих.

Затем мужчину пересадили в милицейское авто и отвезли в Центральный РОВД.

Там составили сразу два протокола — за создание аварийной ситуации на дороге и за неповиновение законным требованиям милиции. А потом выпустили.

— По логике милиции, мне должны были дать сутки и отправить в ИВС, но мне повезло, так как именно в эти дни всех из этих мест массово выпускали. Думаю, что только это спасло, — уверен Роман.

После случившегося мужчина чувствовал себя плохо — тошнило, кружилась голова, были боли в груди. Он обратился в больницу, медики диагностировали ЧМТ, гематомы на руках и ногах, кроме этого, у Романа лопнула перепонка в правом ухе — завтра операция.



Фото предоставлено Романом Сенько

Мужчина снял побои, написал заявления в Следственный комитет, прокуратуру, а также обратился к депутатам с требованием провести проверку и привлечь к ответственности избивших его неизвестных мужчин.

Кроме этого, из видеорегистратора, который находился в салоне его автомобиля, пропала флешка.

— Когда меня забрали, приятелю, которого я тогда подвозил, сотрудники милиции сказали, чтобы он вышел из машины и дальше добирался куда ему надо на общественном транспорте. Машина же несколько часов так и простояла открытая.

Роман так и не понял, откуда вдруг к нему такая агрессия. Но предполагает, что все произошло из-за того, что он пытался выяснить и записать в блокнот данные сотрудника ГАИ, который его остановил.

— Когда меня бил человек в штатском, он спрашивал: «Зачем тебе данные сотрудников? Куда ты их потом передаешь?» Думаю, они испугались, что их потом будут искать.