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Нацбанк признал повышенный спрос на валюту и попросил банки о всесторонних мерах
Источник материала: Myfin
Также в письме Нацбанк призывает информировать людей о возможностях безналичной покупки валюты, чтобы не создавать дефицит наличных иностранных денег. Также Нацбанк указывает в письме на то, что устанавливать курсы банкам нужно сдержанно, то есть не завышать их слишком сильно. Приводим текст письма полностью.
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Нацбанк Беларуси признал наличие повышенного спроса на валюту со стороны населения и призвал банки принять меры по наполнению обменных пунктов валютой. Об этом...
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