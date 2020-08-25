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Нацбанк признал повышенный спрос на валюту и попросил банки о всесторонних мерах

25.08.2020 18:55 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Также в письме Нацбанк призывает информировать людей о возможностях безналичной покупки валюты, чтобы не создавать дефицит наличных иностранных денег. Также Нацбанк указывает в письме на то, что устанавливать курсы банкам нужно сдержанно, то есть не завышать их слишком сильно. Приводим текст письма полностью.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Нацбанк Беларуси признал наличие повышенного спроса на валюту со стороны населения и призвал банки принять меры по наполнению обменных пунктов валютой. Об этом...
 
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