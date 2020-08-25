Вечер в городе: акция на площади Независимости и митинг за Лукашенко на Комаровке

Источник материала: Onliner Вторник после относительно спокойного понедельника получился событийно насыщенным. День заканчивается в центре города, где почти одновременно проходят два больших события — митинги возле Дома правительства и Комаровского рынка. До того двум представителям президиума Координационного совета дали по десять суток ареста, Верховный суд отказал в возбуждении дела по жалобам на президентские выборы, учителя провели акцию протеста возле своего профильного министерства.

Главное за день

Тихановская выступила в Европарламенте.

Правозащитники собрали показания 450 избитых человек.

В Молодечно попрощались с Никитой Кривцовым.

В Минске продолжили снимать флаги с домов.

Учителя провели митинг возле Министерства образования.

Зеленский предложил упростить въезд белорусам.

Ученые продолжили выстраиваться в цепи возле НАН.

Дылевский и Ковалькова получили по 10 суток ареста.

Латушко побывал в Следственном комитете.

Митинг возле Дома правительства

На площади Независимости к назначенному времени собралось пару сотен человек. Говорить о массовости не приходится. На подходах к локации силовики проводят выборочный досмотр. Непосредственно на площади их не видно. Лишь по периметру заметны стоящие патрули милиции.













Открыты двери костела. Некоторые собравшиеся заходят внутрь переждать дождь. После возвращаются на его приступки.

Несмотря на дождь, людей становится больше. Уже собралось около тысячи человек. Люди аплодируют, выкрикивают «Жыве Беларусь!». Им редко сигналят проезжающие машины.

Ближе к костелу организовался импровизированный мемориал Никиты Кривцова. Молодого человека, найденного в лесополосе недалеко от улицы Парниковой, похоронили сегодня в Молодечно.















Большинство собравшихся спрятались под зонтиками. Каких-то выступлений или «открытого микрофона» пока нет. Сотрудники милиции меж тем начали предупреждать по громкоговорителю о незаконности происходящей акции, попросили не вынуждать их применять спецсредства. После этого без предупреждения из динамиков на всю площадь стали звучать шлягеры.

Акции за Лукашенко в провинции

Официально мероприятия называются «Митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия». Сегодня их принимают (помимо Минска) Барановичи, Береза, Иваново, Ивацевичи, Малорита, Свислочь, Сморгонь, Лида, Зельва.







Минздрав создает общественный совет

— До 20 сентября предлагаем всем медицинским общественным объединениям выдвигать кандидатуры наиболее опытных, пользующихся авторитетом и доверием у медицинской общественности представителей для участия в работе совета — по одному кандидату от объединения, — говорится в обращении ведомства.

— Также предлагаем выдвигать своих представителей (по одному) от преподавательского состава медицинских учреждений образования — университетов и колледжей, а также (по одному) от республиканских учреждений, областей и Минска.

Кроме того, в совете предлагается выделить три места для самовыдвиженцев из числа медицинской общественности.

Вопрос о том, кто войдет в совет, решит общественное голосование среди профессионального сообщества, размещенное на телеграм-канале Минздрава.

Работа общественного совета будет направлена на обсуждение наиболее важных вопросов с целью принятия взвешенного решения, говорится в сообщении.

Заявление Лаврова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал заявление по итогам встречи с замгоссекретаря США Биганом, сообщает «РИА Новости».

Главное по РБ:

белорусы должны сами определить, кто будет участвовать в нацдиалоге;

навязанных извне посредников между белорусскими властями и народом, как и любого внешнего вмешательства, быть не должно;

оппозицией сейчас руководят с Запада;

РФ хочет понять, на каких условиях формировался оппозиционный Координационный совет;

Запад должен поддерживать позитивные тенденции в РБ, когда все мирно и без провокаций;

причин для антироссийских настроений в РБ нет;

санкции и политическое давление на Минск недопустимы.

Если вы или ваши родственники, близкие получили травмы различной степени тяжести во время мирных демонстраций и вам нужны лекарства, лечение, реабилитация, заполните эти формы:

заявка в «ИМЕНА» на оперативную медицинскую помощь в партнерских медучреждениях и сопровождение пострадавших в лечении и реабилитации в дальнейшем;

в «ИМЕНА» на оперативную медицинскую помощь в партнерских медучреждениях и сопровождение пострадавших в лечении и реабилитации в дальнейшем; заявка на выдачу единовременной материальной помощи каждому пострадавшему (инициатива BY_HELP).

Вы также можете позвонить на круглосуточную горячую линию по номеру +375 44 709-79-11, и вам подскажут весь алгоритм действий.