Telegram меняет государственный флаг Беларуси на красно-белый-красный

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во вторник, 25 августа, пользователи мессенджера Telegram обнаружили, что при отправлении сообщения с красно-зеленым государственным флагом Беларуси у собеседника отображается оппозиционный бело-красно-белый.

Отправленный БЧБ-флаг выглядит крупнее, чем обычно, он анимирован. Такая функция срабатывает, если у юзера подключены крупные стикеры. При этом, если к флагу добавить текст или любое эмодзи, полотнище не меняется, оно остается красно-зеленым.

Отметим, красно-бело-красный флаг являлся государственным в Беларуси до 1995 года.