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Telegram меняет государственный флаг Беларуси на красно-белый-красный

25.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во вторник, 25 августа, пользователи мессенджера Telegram обнаружили, что при отправлении сообщения с красно-зеленым государственным флагом Беларуси у собеседника отображается оппозиционный бело-красно-белый.

Отправленный БЧБ-флаг выглядит крупнее, чем обычно, он анимирован. Такая функция срабатывает, если у юзера подключены крупные стикеры. При этом, если к флагу добавить текст или любое эмодзи, полотнище не меняется, оно остается красно-зеленым.

Отметим, красно-бело-красный флаг являлся государственным в Беларуси до 1995 года.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. По подсчетам ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.



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Если к флагу добавить текст или любое эмодзи, полотнище не меняется, оно остается красно-зеленым.
 
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