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СМИ: Месси решил сменить "Барселону" на другой клуб

25.08.2020 21:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси решил покинуть испанскую "Барселону", сообщает TyC Sports.



Отмечается, что Месси воспользуется пунктом в контракте, который позволяет ему расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Решение он озвучил руководству клуба.

Позицию аргентинца связывают со спортивным кризисом "Барселоны" в сезоне, который для нее увенчался поражением со счетом 2:8 от немецкой "Баварии" в плей-офф Лиги чемпионов.

СМИ сообщают, что на 33-летнего Месси претендуют английский "Манчестер Сити", итальянский "Интер", клубы MLS (футбольной лиги США).

Месси выступает в "Барселоне" с 2004 года. Он забил 634 мяча в 731 игре (в среднем 0,86) и выиграл 34 турнира (24 национальных и 10 международных). Он - шестикратный обладатель "Золотого мяча".
 
 
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Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси решил покинуть испанскую "Барселону", сообщает TyC Sports.
 
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