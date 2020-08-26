С ремонтом и без. Почем продаются и как выглядят самые дешевые «двушки» Минска

Источник материала: Tut.by

В середине лета на вторичном рынке столицы двухкомнатные квартиры не только держались в цене, но и дорожали. В среднем, по данным Национального кадастрового агентства, стоимость «квадрата» подросла на 3,2% в сравнении с июнем и составила 1280 долларов. Почем сейчас продаются самые дешевые «двушки» Минска и как они выглядят — в материале.

Возле парка Дружбы народов

За 46,4 тысячи долларов предлагают квартиру площадью 46 в хрущевке на улице Гая, 18. Квартира с совмещенным санузлом, проходной комнатой и кладовкой. Жилая площадь — 30 квадратных метров, кухня — 5,8.



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»

На Немиге

За 55 тысяч долларов продается квартира на улице Романовская Слобода, 16. Дом кирпичный, 9-этажный, 1965 года постройки. Площадь квартиры — 36,5 квадратных метров, жилых комнат — 21,3 квадратного метра, кухни — 7,7. Санузел совмещенный, есть балкон.



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»

Возле Киевского сквера

За 57,5 тысяч долларов продается квартира на бульваре Шевченко, 9. Дом кирпичный, пятиэтажный, 1963 года постройки. Площадь квартиры — 44,5 «квадрата», жилых комнат — 29, кухни — 5,6.



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»

С ремонтом

За 57,5 тысяч долларов продают квартиру на улице Орловской, 19. Дом панельный, пятиэтажный, 1962 года постройки. Площадь квартиры — 46 квадратных метров, жилых комнат — 33, кухни — 6. Жилье расположено на перовом этаже.



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»

Возле парка Победы

За 59,9 тысячи долларов продается квартира на бульваре Шевченко, 3. Площадь квартиры — 41 квадратный метр, жилых комнат — 23, кухни — 5,6. Расположена на четвертом этаже.



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»



Фото: «Куфар. Недвижимость»