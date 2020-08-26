Нет ни слова правды! Силовик о фото, где он стоит над протестующим: У парня было алкогольное и наркотическое опьянение

Оно было сделано в ночь с 9 на 10 августа в районе стелы, где правоохранители жестко разогнали людей, несогласных с результатами президентских выборов. 24 августа RT опубликовало видео в котором тот самый силовик рассказал свою версию произошедшего. По его словам, он спасал парня, который был в сильном алкогольном и наркотическом опьянении. По медицинским документам, впрочем, наркотических веществ в крови у парня не было.





На видео, опубликованном RT, силовик в черной балаклаве, чье имя не называется, рассказывает, что если бы он тогда не вызвал медиков, «могла быть беда», так как у задержанного «было алкогольное и очень сильное наркотическое опьянение».





— У нас был один задержанный. Как потом оказалось, у него было алкогольное и очень сильное наркотическое опьянение. Нам потом уже передали: слава богу, что нашли медиков, потому что могла быть беда. Парень был у нас и ему стало очень плохо. Мы его задержали и он находился в нашем транспорте. Я увидел в метрах ста от нас стоит скорая медицинская помощь и я дал команду своим парням, что его надо в эту скорую медицинскую помощь доставить. Потому что жизнь и здоровье человека — это превыше всего. Его нужно вылечить, каким бы плохим он ни оказался в этот вечер, умереть он не должен, он должен жить, — рассказывает на видео силовик.





Он также говорит, что сам пытался оказать пострадавшему помощь и привести его в чувство.





— И тут же, справа, метрах в пятидесяти, стоят люди и кричат: «Отпусти его!» Я им говорю, что оказываю ему медпомощь, а они не слышат. Народ просто обезумел. Тут я встаю, убираю от него руки, показываю: я его отпустил — и что теперь? А он лежит, — продолжает силовик свой рассказ. — Я сказал своему товарищу, понимая, что от народа помощи нет, беги за медиками и доставь их сюда.









Одна из страниц эпикриза

Нет ни слова правды

Тот самый человек на снимке своего имени, в отличие от анонимного сотрудника, не скрывает. Евгений Заичкин говорит, что в этом видео нет ни слова правды. О том, как его задерживали, он нам рассказал еще 10 августа. Тогда же и предположил, что его сфотографировали, когда из автозака переносили в машину скорой помощи.









Фото: Reuters





После публикации этого фото, многие в интернете стали высказывать семье Евгения соболезнование, посчитав, что мужчина погиб.

— В автозаке потерял сознание, меня решили передать медикам. Что было дальше, помню смутно.





Избили Евгения при задержании: по его словам, удары наносили по всему телу, по голове, разбили лицо. При этом сопротивления омоновцам он не оказывал — когда задерживали, стал на колени и поднял руки.





«ЗЧМТ легкой степени тяжести, сотрясение головного мозга, ушибленная рана верхней губы. Дисторсия капсульно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника», — это уже из эпикриза, который Евгению выдали врачи больницы скорой медицинской помощи. Про алкоголь и наркотики — в документе, полная версия которого есть в распоряжении редакции, ни слова. Там также указано, что при поступлении у пациента «сознание ясное».









Как нам пояснил медик одной из столичных больниц, этот документ (эпикриз) указывает на то что человек не был в алкогольном и наркотическом опьянении.





— Это юридический документ, и если у человека имеется какое либо опьянение, то это будет указано, — пояснил специалист.









О том что на улицы выходят «овцы», «обкуренные», «пацанята» заявлял Александр Лукашенко.





— Обкуренных, пьяных много, с наркотиками — ужас, — комментировал он 10 августа произошедшие ночью события во время встречи с исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым.