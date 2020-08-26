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Беларусь ожидают фронтальные разделы

26.08.2020 07:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В среду, 26 августа, погоду на территории Беларуси основном будут определять фронтальные разделы.

По прогнозам синоптиков, днем по востоку республики скажется влияние области повышенного атмосферного давления.

Ожидается облачно с прояснениями. Во второй половине дня по западной половине пройдут дожди. В некоторых районах прогремят грозы. Утром местами сгустится туман.

Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +22..+24°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Витебск +19..+21°C;
  • Гомель +21..+23°C;
  • Гродно +19..+21°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
  • Могилев +21..+23°C;
  • Минск +20..+22°C (вероятность осадков 30-40%).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В среду, 26 августа, погоду на территории Беларуси основном будут определять фронтальные разделы. По прогнозам синоптиков, днем по востоку республики скажется...
 
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