Нам пишут, что сотрудникам EPAM и Wargaming предлагают переезд. Спросили у компаний, так ли это

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY приходят сообщения от читателей, что сотрудникам EPAM и Wargaming предлагают временно переехать за границу. Уточнили в компаниях, так ли это. А заодно рассказываем, какие настроения в других ИТ-компаниях и что предлагает украинское ИТ-сообщество белорусским коллегам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Christina @ wocintechchat.com / Unsplash

Что говорят в EPAM и Wargaming

Читатели сообщают, что сотрудникам Wargaming, «если они чувствуют себя в опасности», могут предложить временную релокацию за рубеж (по крайней мере, на несколько недель). А работники EPAM могут написать заявление на переезд в Польшу или Литву (правда, заявление будут рассматривать в течение некоторого времени).

Мы спросили EPAM, проводится ли сейчас в белорусском офисе опрос на тему готовности сотрудников к переезду и планируется ли релокация ключевых сотрудников.

— В ЕРАМ всегда существовали программы релокации. Сотни сотрудников переезжали в другие офисы компании так же, как и сотни приезжали в Беларусь, — ответили нам. — Сегодня компания выполняет необходимые действия, связанные с планом непрерывной деятельности (ПНД), в результате чего несколько сотен человек находятся в командировках в других офисах компании. Этот план постоянно уточняется и изменяется в зависимости от ситуации.

В дополнение, на фоне сложившегося положения в Беларуси, мы активно изучаем желания сотрудников по переезду на работу в офисы компании в других странах, чтобы подготовиться и удовлетворить такие желания, как только пандемия позволит более активные перемещения.

Похожие вопросы мы задали и Wargaming. К сожалению, нам не смогли дать оперативный ответ. Однако 13 августа CEO компании Виктор Кислый написал официальное письмо белорусским сотрудникам, где обозначил свою позицию по данному вопросу.

«События последних дней не оставили никого равнодушными. Я и моя управленческая команда внимательно следим за ситуацией. Все последние

дни я находился и нахожусь в постоянном контакте с нашими лидерами в Минске, — отметил Виктор. — Спасибо за выдержку и самообладание. Панике нет места в наших рядах <…>. Wargaming — это семья. И я еще раз хочу, чтобы вы знали, что мы всегда рядом в меру наших сил и возможностей. Главной ценностью компании всегда были и остаются люди — и мы окажем вам необходимую юридическую и финансовую поддержку. Сейчас формируется план по возможной релокации части сотрудников и членов их семей в другие страны в случае форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от компании.

Мы работаем над вариантами удаленной работы по желанию: Киев, Питер, Никосия и другие варианты. Прямые контакты сотрудников, к которым вы можете обращаться, будут сообщены вам через руководителей подразделений».

А что в других ИТ-компаниях?

Напомним, во вторник, 25 августа, стало известно, что часть сотрудников минского офиса «Яндекса» уехала из города после обысков 13 августа . «В минском офисе работает около 300 человек. Сам офис, как и другие офисы „Яндекса“, уже несколько месяцев закрыт для посещения, поэтому все сотрудники „Яндекса“ работают в удаленном режиме. Некоторые сотрудники уехали из города», — рассказали 42.TUT.BY в пресс-службе.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что Кремль очень внимательно следит за обеспечением безопасности и соблюдением интересов российских граждан и бизнеса в Беларуси. «И мы исходим из того, что ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничто не угрожает и не может угрожать в Беларуси», — отметил представитель Кремля.

Однако после новостей об обыске в «Яндексе» компания Viber приняла решение «незамедлительно закрыть» свой офис в Минске и попросила людей работать удаленно. Об этом гендиректор Rakuten Viber Джамел Агауа рассказал в интервью Forbes.

Он также добавил, что два сотрудника компании были арестованы в протестные дни «без всякой причины». Гендиректор утверждает, что если раньше в планах было удвоить инвестиции в Беларусь, то теперь инвестиции могут и вовсе прекратиться: «Такое может быть, потому что мы не можем инвестировать в страну, где люди живут в страхе».

На днях британская ИТ-компания Godel объявила , что отправляет часть команды в Украину из-за ситуации в стране. Такая возможность предоставляется для всех сотрудников из любого офиса компании в Беларуси.

И, как рассказал сооснователь PandaDoc Микита Микадо, в белорусском офисе PandaDoc 12 августа прошел опрос сотрудников, и 83% изъявили желание покинуть страну в ближайшее время. Спустя две недели настроение у работников «примерно такое же».

Приглашение в Украину от местного ИТ-сообщества



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Annie Spratt / Unsplash

Стоит добавить, что ранее IT-сообщество Украины при поддержке Европейской ассоциации программной инженерии (EASE) заявило , что готово оказать поддержку белорусским айтишникам и помочь с релокацией всей команды либо ее части.

Так, белорусам предлагаются места в офисах в Киеве и Запорожье. Всего собрано более тысячи готовых рабочих мест для «коллег из Беларуси».

О том, каково белорусскому ІТ-специалисту жить и работать в Украине, нам рассказал Денис Корхов — основатель DiscreteMind. Еще до выборов ему поступило предложение о переезде от украинской компании. Так что 27 июля он отправился на пару недель в Киев «на разведку» — познакомиться с командой и изучить условия — и вернулся в Беларусь 9 августа.

Несмотря на события последующих дней, подавление протестов и акции на улицах Минска, покидать страну Денис не хочет — говорит, если в стране что-то изменится, он точно здесь останется, так как хочет развивать Беларусь и делать что-то полезное.

— Я рассматривал Киев скорее как промежуточный вариант на год, не более. Не то чтобы мне там не нравилось — когда я вышел на Крещатик, то почувствовал свободу. Крещатик очень похож на наш проспект Независимости, только с людьми: играет музыка, много прохожих, все красиво и радужно.

В работе в Украине есть как свои плюсы, так и минусы. Погода лучше, солнечных дней больше, многие продукты дешевле, множество ресторанов, и из аэропорта больше недорогих вариантов перелета. Большинство говорит на русском, хотя украинский тоже не проблема.

Из минусов — жилье немного дороже (если в Минске можно снять за 500 долларов, то в Киеве — более чем за 700). Что касается покупки квартиры — цена за метр в целом как в Минске, хотя есть и по три тысячи долларов за «квадрат». Из других минусов — в магазинах нужно обязательно носить маску, в центре практически не припарковаться, так что покупать машину смысла я не вижу, ну и дороги не очень.

Думаю, белорусским компаниям есть смысл переезжать, только если они хотят минимизировать риски либо в случае отключения интернета, блокирования счетов и так далее. Лично мне предлагают релокацию с хорошим жильем, но это найм как рядового сотрудника.

Сейчас я работаю один, удаленно, без своих сотрудников, но в случае изменений в стране — остаюсь здесь и буду набирать сотрудников. Уезжать не хочу.