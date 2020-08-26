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«Цинциннати-2020». Азаренко идет дальше, Соболенко едет домой
Источник материала: Навiны
На престижном турнире «Цинциннати-2020» осталась одна белоруска.
На стадии 1/8 финала выступали Виктория Азаренко и Арина Соболенко.
Экс-первая ракетка мира переиграла француженку Ализе Корне — 6:4, 7:5, а прима отечественного тенниса уступила американке Джессике Пегуле — 2:6, 6:2, 3:6.
Путевку в полуфинал Азаренко разыграет с туниской Онс Жабер. Поединок начнется примерно в 22:00 по минскому времени.
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На престижном турнире «Цинциннати-2020» осталась одна белоруска. На стадии 1/8 финала выступали Виктория Азаренко и Арина Соболенко.
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