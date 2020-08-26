"Прямое осуществление тех угроз Церкви, которые в пятницу произнес Лукашенко"

- Снятие митрополита Павла и назначение Вениамина является прямым осуществлением тех угроз церкви, которые в пятницу произнес Лукашенко.





Митрополит Павел «не справился». Колебался, сомневался, прощения просил, молебны проводил, мер к некоторым сочувствующим протестам батюшкам не применял. Да и вообще был не особо в чести у диктатора.





Вениамин, напротив, явил себе твердым и верным сторонником режима. Гродно и Борисов это два противоположных полюса в БПЦ. Так что нет никаких сомнений.





Кроме того, Вениамин вообще консерватор, и, чувствую, «наведет порядок»





При этом он сам по себе не сильный руководитель и будет послушной марионеткой в руках власти. В связи с этим напрашивается вопрос: а не техническая ли он фигура? Не прочищается ли место для иного, еще более одиозного?





Митрополит Павел тоже «наломал дров». Однако у него было частично неплохое окружение, он все же был способен на продвижение своей линии. В частности, при нем стало широко распространяться белорускоязычное служение.





И вот тем, кто радуется, что, дескать, поставили белоруса, а не «москаля», скажу, что любой нынешний епископ-белорус, кроме Артемия, будет большим «москалем», чем Павел. Посмотрите на Лукашенко. Это же белорус.





Хотя, конечно, факт формально примечательный, означающий, что патриарх Кирилл пошел на попятную в своей стратегии удерживания территорий. Впрочем, у него особое доверие к Вениамину, - написал отец Александр Шрамко.





Вениамин, епископ Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси (Тупеко Виталий Иванович)

Родился 16 сентября 1968 г. в г. Лунинце Брестской обл.

По окончании средней школы № 1 г. Лунинца в 1985 г. поступил в Белорусский государственный университет на факультет «Радиофизика и электроника». В 1987-89 гг. проходил воинскую службу в рядах Вооруженных сил. Затем продолжил учебу в вузе. В июне 1992 г. получил диплом по специальности «инженер-радиофизик».

В августе 1992 г. поступил на первый курс Минской духовной семинарии. По окончании третьего курса семинарии в 1994 г. подал прошение и был принят в число братии Успенского Жировичского мужского монастыря.

16 декабря 1994 г. в Успенском соборе Жировичского монастыря наместником обители архимандритом Гурием (Апалько) по благословению митрополита Минского и Слуцкого Филарета пострижен в монашество с именем Вениамин.

9 января 1995 г. за Литургией в Успенском соборе Жировчиского монастыря митрополитом Минским Филаретом хиротонисан во иеродиакона, а 13 февраля 1995 г. — во иеромонаха.

20 июня 1996 г. назначен на должность казначея монастыря. В том же году по окончании Минской духовной семинарии поступил на первый курс Минской духовной академии и назначен на должность преподавателя Минской духовной семинарии. В 1999 г. окончил обучение в духовной академии с ученой степенью кандидата богословия.

14 декабря 1999 г. возведен в сан игумена.

12 января 2005 г. назначен на должность благочинного Жировичского монастыря.

20 мая 2006 г. возведен в сан архимандрита.

1 июля 2009 г. освобожден от должности благочинного Успенского Жировичского монастыря и назначен на должность наместника Благовещенского Ляденского мужского монастыря Минской епархии.

Решением Священного Синода от 5 марта 2010 г. избран епископом Борисовским, викарием Минской епархии.

Наречен во епископа 20 марта 2010 г. в крестовом храме Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве. Хиротонисан 21 марта за Литургией в Храме Христа Спасителя в Москве. Богослужения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Решением Синода БПЦ от 4 июня 2010 г. назначен председателем Издательского совета Белорусского экзархата.

Решением Синода БПЦ от 26 июня 2014 г. назначен председателем новообразованного Синодального отдела религиозного образования и катехизации и заместителем председателя Церковного суда Белорусского экзархата.

Решением Священного Синода от 23 октября 2014 г. назначен Преосвященным Борисовским и Марьиногорским.

Решением Синода БПЦ от 19 ноября 2014 г. введен в состав Синода Белорусского экзархата с правом голоса.

Решением Синода БПЦ от 3 июня 2015 г. выведен из состава Церковного суда, освобожден от должности наместника Благовещенского Ляденского монастыря Минской епархии и председателя Издательского совета Белорусского экзархата.

Решением Священного Синода от 25 августа 2020 г. назначен митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим экзархом всея Беларуси, с сохранением временного управления Борисовской епархией.







