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Латушко: депутаты не имеют права бездействовать, когда насилуют людей — они обязаны защищать избирателей

26.08.2020 08:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Депутаты не имеют права бездействовать, если в стране нарушают законы, считает бывший министр культуры, дипломат и гендиректор Купаловского театра, а ныне член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Павел Латушко.

Латушко: депутаты не имеют права бездействовать, когда насилуют людей — они обязаны защищать избирателей

«События, которые происходят в последнее время, показывают, что белорусы осознали: «Мы сами хотим определять свою судьбу!». Нас большинство и мы вместе, вместе жаждем перемен, — заявил Латушко в видеообращении, которое размещено в его телеграм-канале. — В то же время 109 белорусов, 109 из 110 депутатов Палаты представителей, смотрят на происходящее в стране и ничего не делают. Вместо настоящих шагов, они убегают от журналистов на улице. Что могут сделать депутаты? Вместе — почти все, поодиночке — защитить свое честное имя и начать те процессы, которые приведут к восстановлению законности. Но что, если депутат остался в стороне? Когда промолчал и не сделал? Он становится статистом, гражданином без голоса».

«У граждан есть право отозвать мандаты у депутатов Палаты представителей или местных советов, которые не выполняют свои обязанности и утратили доверие избирателей, — напомнил Латушко. — Процедуру отзыва уже начали многие избиратели».

Он сообщает, что отозвать депутата можно сделать с помощью платформ «Честные люди», где прописан правовой путь этой процедуры. Также, отмечает член президиума Координационного совета, можно написать заявление, собрать 150 подписей и провести собрание со своим депутатом. По словам Латушко, «если депутат все равно не услышит своих избирателей, вы имеете право подать заявление в Центральную избирательную комиссию и зарегистрировать инициативную группу по сбору подписей за отзыв депутата».

«Мы считаем, что сегодня никто не имеет права оставаться в стороне, — заявил он. — Депутаты не имеют права бездействовать, если в стране нарушают законы. Депутаты не имеют права бездействовать, когда насилуют людей. Депутаты обязаны защищать интересы своих избирателей и нести ответственность за свое бездействие. Депутат, который молчит — не наш депутат».

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Депутаты не имеют права бездействовать, если в стране нарушают законы, считает бывший министр культуры, дипломат и гендиректор Купаловского театра, а ныне член...
 
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