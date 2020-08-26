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Недовольство внутри и внешние манипуляторы: эксперт о технологиях протеста

26.08.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Недовольство внутри и внешние манипуляторы: эксперт о технологиях протеста

Основным пользователем механизма кибератак и идеологического воздействия в интернете сейчас являются США, таким образом собеседник Sputnik, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал данные Совбеза России о том, что до 75% всех кибератак в мире управляются из США. 

© Sputnik
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"Единственное, что раздражает Штаты, что кто-то в принципе ― Россия, Китай или Индия ― могут составить конкуренцию на этом поле. Но, безусловно, сейчас США абсолютные лидеры … Американская администрация и элиты понимают, что этот  механизм для них полезен", ―  убежден собеседник.

По мнению политического эксперта, США максимально заинтересованы в том, чтобы обеспечить себе поддержку своих политических инициатив, давления на другие страны, политические силы и фигуры, поэтому американцы  будут использовать эту систему и в дальнейшем.

"Мы находимся в ситуации нового обострения, когда США вновь усиливают свое давление на другие правительства и страны, активно используя манипуляции и новые технологии в коммуникациях и информации. Это показывает анализ того, как направляют в Беларуси выступления из Варшавы, Литвы, Чехии. Здесь все не без участия США происходит, хотя они вроде бы держатся в тени Европейского Союза", ― говорит Колташов.

Собеседник отмечает наличие "общественных причин для недовольства в этой стране, но есть и внешние манипуляторы, использующие современные технологии", добавляет Колташов.

"Думаю, что и дальше во всех интересных для США точках они будут действовать свободно, не ограничивая себя ни в чем, в том числе, и DDOS-атаках, которые можно списать на кого угодно", ― резюмирует эксперт.

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Протестные выступления в Беларуси происходят не только из-за внутреннего недовольства, "есть и внешние манипуляторы, использующие современные технологии", ...
 
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