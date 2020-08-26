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Старые советские книги по цене дома. Сколько на этом зарабатывают?
Источник материала: Myfin
Некоторые книги, очень немногие, живут особенной жизнью – вначале продаются по обычной цене, распродаются, исчезают, иногда забываются. А потом, хотя бы и через столетия, вновь появляются на рынке совсем по другой цене и в принципиально ином качестве – как редкости, антиквариат и коллекционные предметы. Некоторые называют «памятниками материальной культуры» и продают еще дороже.
Самые дорогие книги в истории
Самые дорогие книги никогда не бывают массовым товаром, их продают с аукционов в единичных экземплярах. Заранее узнать, или хотя бы предположить, их цену невозможно. И даже по завершении сделок бывает трудно объяснить, почему один лот продался близко к стартовой цене, а другой многократно подорожал.
Проиллюстрирует примерами:
Больше $10 млн. платили за некоторые древние рукописные книги. Обычно принадлежавшие известным историческим лицам, вроде Евангелия какого-нибудь средневекового монарха. От $1 до 5 млн. много раз платили за старые печатные книги, здесь цена тоже прямо зависела от содержания и бывших владельцев.
Ликбез по древностям на этом закончим. Суммы и критерии оценки ясны и к советским книгам все это относится мало. Интереснее когда миллионы платят за относительно новую книгу.
В 2010 году иллюстрированный четырехтомник «Птицы Америки» издававшаяся в 1827-38 годах была продана за $11, 5 млн. В мире сохранилось еще 118 таких же книг. Для сравнения – первое посмертное издание Шекспира стоит дешевле.
В 2007 году компания Amazon купила за $3,98 млн. одну из семи рукописных книг «Сказок Барда Бидля», которую написала Джоан Роулинг после цикла о Гарри Потере. Остальные шесть она подарила друзьям и партнерам по бизнесу.
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Иногда книга бывает источником не только знаний, но и весьма ощутимого дохода. Ключевое слово здесь иногда . Потому что у большинства книг максимальная цена...
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