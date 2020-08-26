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Старые советские книги по цене дома. Сколько на этом зарабатывают?

26.08.2020 09:19 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Некоторые книги, очень немногие, живут особенной жизнью – вначале продаются по обычной цене, распродаются, исчезают, иногда забываются. А потом, хотя бы и через столетия, вновь появляются на рынке совсем по другой цене и в принципиально ином качестве – как редкости, антиквариат и коллекционные предметы. Некоторые называют «памятниками материальной культуры» и продают еще дороже.

Самые дорогие книги в истории

Самые дорогие книги никогда не бывают массовым товаром, их продают с аукционов в единичных экземплярах. Заранее узнать, или хотя бы предположить, их цену невозможно. И даже по завершении сделок бывает трудно объяснить, почему один лот продался близко к стартовой цене, а другой многократно подорожал.

Проиллюстрирует примерами:

  • Самая дорогая книга – Лестерский кодекс. Рукопись Леонардо да Винчи куплена Биллом Гейтсом в 1994 году за $30,8 млн. Невероятная цена имеет сразу несколько причин: да Винчи признанный гений сразу во многих областях, Гейтс уже признан гением как минимум в сфере финансов. Выходит одновременно и символический жест, и вложение капитала, потому что Кодекс написан да Винчи собственноручно и в единственном экземпляре.
  • Великая хартия (вольностей). Создана Стефаном Лэнгтоном примерно в 1215 году и продана на аукционе Сотбис в 2007 году за $21,3 млн. Не единственный экземпляр, всего существует 17 рукописных копий. Книга имеет особое идеологическое значение – одно из первых утверждений вольностей в мире, где писали только о преданности сюзерену. Потому цена опять не удивляет.
  • Массачусетская книга псалмов. $14,2 млн. на аукционе в 2013 году. Книга уже не рукописная, а печатная, но издана в 1640 году на территории будущих США. Всего известно 11 экземпляров. Ценность сомнений не вызывает, это духовные основы Америки.

Больше $10 млн. платили за некоторые древние рукописные книги. Обычно принадлежавшие известным историческим лицам, вроде Евангелия какого-нибудь средневекового монарха. От $1 до 5 млн. много раз платили за старые печатные книги, здесь цена тоже прямо зависела от содержания и бывших владельцев.

Ликбез по древностям на этом закончим. Суммы и критерии оценки ясны и к советским книгам все это относится мало. Интереснее когда миллионы платят за относительно новую книгу.

В 2010 году иллюстрированный четырехтомник «Птицы Америки» издававшаяся в 1827-38 годах была продана за $11, 5 млн. В мире сохранилось еще 118 таких же книг. Для сравнения – первое посмертное издание Шекспира стоит дешевле.

Фото: telegraf.com

В 2007 году компания Amazon купила за $3,98 млн. одну из семи рукописных книг «Сказок Барда Бидля», которую написала Джоан Роулинг после цикла о Гарри Потере. Остальные шесть она подарила друзьям и партнерам по бизнесу.

 
 
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Иногда книга бывает источником не только знаний, но и весьма ощутимого дохода. Ключевое слово здесь иногда . Потому что у большинства книг максимальная цена...
 
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