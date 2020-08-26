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Помпео заявил о планах США создавать ракеты для сдерживания России

26.08.2020 09:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности, заявил госсекретарь страны Майк Помпео, выступая перед участниками предвыборного общенационального съезда Республиканской партии по видеосвязи из Израиля.

Видеозапись опубликована в Twitter американского президента Дональда Трампа, передает РБК.

«Сегодня благодаря президенту Трампу НАТО стало сильнее, Украина имеет оборонительные оружейные системы, а Америка покинула вредный договор, чтобы наша страна могла строить ракеты для сдерживания российской агрессии», — сказал Помпео.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) запрещал производство и испытания подобного оружия. США официально вышли из соглашения в августе 2019 года. В Вашингтоне причиной выхода называли нарушающие договор разработки в России. У Москвы также были претензии к соблюдению американской стороной условий договора. В частности, Россию не устраивало развертывание пусковых установок Mk-41 в Румынии, с которых в морском варианте возможен запуск ракет с дальностью, нарушающей ДРСМД.

США уже провели испытания ракет, ранее запрещенных договором. В 2019 году крылатая ракета была пущена из установки Mk-41 на острове Сан-Николас у берегов Калифорнии. Также на базе Военно-воздушных сил США Ванденберг в Калифорнии прошли испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности.

 
 
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США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности, заявил госсекретарь страны Майк Помпео, выступая перед участниками предвыборного общенационального...
 
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