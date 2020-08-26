Седан Geely Preface: появились фотографии интерьера

Источник материала: Tut.by

Компания Geely продолжает поэтапное рассекречивание седана Preface — вслед за публикацией снимков экстерьера китайцы поделились фотографиями салона новинки.





Причудливые «волны» на передней панели, цифровая комбинация приборов с 12,3-дюймовым дисплеем и настраиваемой графикой, отдельно стоящий «планшет» (также диагональю 12,3 дюйма) мультимедиа-системы Geely Smart Ecosystem и разделенный на два уровня центральный тоннель с нефиксируемым джойстиком трансмиссии и расположенным внизу отсеком под мелочевку и USB-портами — среди главных особенностей салона Preface.









Оснащение обещано богатое — среди опций заявлены двухзонный климат-контроль с ароматизатором воздуха, аудиосистема Bose, атмосферная подсветка, панорамная крыша, безрамочное зеркало заднего вида, стояночный тормоз с электромеханическим приводом и площадка для беспроводной подзарядки смартфона.





Напомним, что Preface стал первым седаном Geely на базе «младшей» архитектуры CMA со стойками McPherson спереди и задней многорычажной подвеской, которую Volvo разработала сообща с китайцами. К слову, в ряду Geely уже есть модель на основе этой «тележки» — это купеобразный кроссовер с внутренним индексом FY11, который в скором времени поступит в продажу на рынке ТС под именем Tugella, причем это будут машины китайской сборки.





В длину переднеприводный Preface достигает 4,78 м, ширина — 1,87 м, колесная база составляет 2,8 м. Под капот новый седан Geely получит двухлитровую турбо-«четверку» 2.0 семейства Drive-E, знакомую по нынешним Volvo — на Preface снаряженной массой 1542 кг она развивает 190 л.с. и 300 Нм. Пару ей составит 8-ступенчатый «автомат» Aisin.





Премьера Preface состоится в сентябре на Пекинском автосалоне, вскоре после чего новый седан поступит в китайскую продажу. Позже начнутся поставки Preface и на экспортные рынки.