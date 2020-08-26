Совмин определил стоимость пользования учебниками в новом учебном году

Размер платы за пользование школьными учебниками и пособиями установлен постановлением Совета министров №621. Сумма определена по единому тарифу, вне зависимости от того, какой класс посещает ученик.





Многодетные родители, а также те, кто имеет льготы, оплатят 50% от стоимости учебников - Br6,75. Школьники из социально незащищенных семей получат учебники бесплатно.





Оплата должна быть произведена через систему ЕРИП или в Беларусбанке до 1 октября.





По сравнению с прошлым годом тариф вырос на Br0,75. В 2019 году он составлял Br12,75.