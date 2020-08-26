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Совмин определил стоимость пользования учебниками в новом учебном году
Источник материала: Партизан
Родители белорусских школьников должны будут заплатить Br13,5 за пользование учебниками. Данная цифра составляет 0,5 базовой величины.
Размер платы за пользование школьными учебниками и пособиями установлен постановлением Совета министров №621. Сумма определена по единому тарифу, вне зависимости от того, какой класс посещает ученик.
Многодетные родители, а также те, кто имеет льготы, оплатят 50% от стоимости учебников - Br6,75. Школьники из социально незащищенных семей получат учебники бесплатно.
Оплата должна быть произведена через систему ЕРИП или в Беларусбанке до 1 октября.
По сравнению с прошлым годом тариф вырос на Br0,75. В 2019 году он составлял Br12,75.
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Родители белорусских школьников должны будут заплатить Br13,5 за пользование учебниками. Данная цифра составляет 0,5 базовой величины.
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