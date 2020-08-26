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Более 10 граждан Беларуси попросили убежища в Литве

26.08.2020 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В последние дни с просьбой о предоставлении убежища в Литве обратились 11 граждан Беларуси, сообщила в среду руководитель литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.




"В настоящее время, после тех событий, после выборов , убежища в Литве попросили 11 граждан Беларуси", - сказала она радиостанции LRT radijas.

По ее словам, 10 человек обратились с просьбой об убежище на границе, а один - находясь на территории Литвы.

"С учетом того, что сейчас происходит в Беларуси, я бы сказала, что это очень немного", - отметила глава Департамента миграции.

Она подчеркнула, что обратившиеся за убежищем заявили "о боязни расправы на родине".

"Действительно, если репрессии не прекратятся, то прошений об убежище может быть еще больше", - считает Гудзинскайте.

Прошения об убежище рассматриваются в Литве от нескольких недель до полугода.

Еще 20 белорусов прибыли, воспользовавшись гуманитарным исключением. "Они все бежали, хотели спастись от преследований режима и хотели оказаться в безопасном месте", - рассказала о прибывших Гудзинскайте.

Гуманитарное исключение для белорусов было принято правительством Литвы в середине августа, когда власти Беларуси после президентских выборов стал жестоко подавлять протесты.
 
 
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В последние дни с просьбой о предоставлении убежища в Литве обратились 11 граждан Беларуси, сообщила в среду руководитель литовского Департамента миграции Эвелина...
 
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