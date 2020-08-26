Альтернатива валютному вкладу: как заработать 14% годовых на своей квартире

Источник материала: Myfin

Фото: А-100

В марте 2019 года компания продала однокомнатную квартиру в одном из новых кварталов жилого района Новая Боровая. Квартира площадью 43 м2 обошлась владельцу всего в $53 000. Сегодня эта же квартира выставлена на продажу на одном из порталов по продаже недвижимости уже за $64 900. Продаётся она с черновой отделкой — такой же, как и была куплена полтора года назад. Таким образом, чистая прибыль от перепродажи может составить $11 900.

Если рассчитать прибыль в процентах, то выходит, что перепродажа такой квартиры равносильна валютному вкладу под 14% годовых. Таких высоких ставок, как известно, белорусские банки не предлагают.





Фото: А-100

Какие квартиры сейчас есть в наличии?

В Новой Боровой представлены квартиры как в монолитных домах, так и в домах из сборных железобетонных конструкций. Их особенность — большой выбор нестандартных планировок с гардеробными, хобби-комнатами, компактными домашними офисами и собственными открытыми террасами. Во многих комнатах предусмотрены большие «французские» окна в пол.





Фото: А-100

Купить квартиру можно вместе с готовой чистовой отделкой или специальной отделкой «white box» (всё будет максимально подготовлено к окончательной чистовой отделке), а также вместе с готовым набором мебели и бытовой техники.





Фото: А-100

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Фото: А-100

О Новой Боровой

Новая Боровая — масштабный жилой район в 1,5 км от станции метро «Уручье», который возводится «А-100 Девелопмент» в лучших традициях жилой застройки Европы. Его особенностью является невероятно быстрое развитие социальной инфраструктуры. Здесь уже возведены два детских сада, большой торговый центр, инновационная школа и спортивный центр с бассейнами, тренажерным залом и саунами, продолжается строительство новых садиков. Ежедневно жители могут посещать Творческое пространство, аналогов которому в нашей стране нет, а также многочисленные магазины «у дома», кафе, фитнесс и регулярные мероприятия на свежем воздухе.





Фото: А-100









Фото: А-100

Преимущества Новой Боровой, которые гарантирует застройщик:

безопасность: закрытые дворы и круглосуточное видеонаблюдение с доступом к камерам с мобильного телефона;

уникальная архитектура: современные фасады, нестандартные квартиры, стильные проходные подъезды и лифты, продуманные дворы и многочисленные малые архитектурные формы;

развитая инфраструктура;

невероятная атмосфера: постоянные мероприятия и увлекательные проекты устраиваются специально для жителей.





Фото: А-100

Все расчеты при покупке жилья производятся в белорусских рублях по курсу НБРБ.