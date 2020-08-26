Боксер, служивший в ОМОНе: «Как можно бить человека, который уже просто лежит на земле?»

Источник материала: Tut.by

Боксер-профессионал Александр Устинов родился в Алтайском крае, но уже почти 20 лет живет и тренируется в Минске, не раз представлял Беларусь на ринге. События, происходящие в последние недели в нашей стране, не могли оставить его равнодушным, учитывая, что он сам успел послужить в ОМОНе с 1997 по 2001 год. Он дал большое интервью «Трибуне» , где рассказал о том, что думает о ситуации в Беларуси, приводим его часть.



Фото: «Трибуна»

— Я сам живу на Притыцкого, и 9 августа слышал, как машины гудели поздно вечером. У меня маленький ребенок, и он не мог заснуть. Да и другие дети не могли уснуть. Разве это хорошо? У меня супруга ночь простояла на балконе, видела, как бежали люди, парни, девушки. Это очень страшно. На следующий день, 10 августа, мы решили уехать в Сухарево, где живет ее мама. Там было тихо, спокойно. И те столкновения, те жесткие события, что были на Пушкинской, мы не видели, не застали. Но, повторюсь, это очень страшно.

— Страшно слушать и читать истории тех людей, которые были задержаны, которые подвергались издевательствам на Окрестина и в автозаках.

— Ох, это вообще недопустимо — такое поведение. Человек уже задержан, ты выполнил свою работу — зачем издеваться над людьми?

— Говорят, что омоновцев натаскивали перед выборами.

— Да, их наверняка накручивали. Но, согласитесь, накручивались и участники со второй стороны — люди, выходившие на акции. Я, например, общался с товарищем, который ходил на митинги в первые дни после выборов. Он мне рассказывал, что первые два раза пришел с женой просто поглазеть, потом решил подойти поближе. И, как он говорит, поймал себя на мысли, что им кто-то начал управлять. То есть куда толпа — туда и он. Поэтому нужно было вовремя остановиться.

— Со стороны силовиков у вас есть знакомые?

— Есть, но мы с ними не обсуждали эти темы. Во-первых, никто не хочет разговаривать, во-вторых, им просто нельзя. Но, уверен, силовиков накручивали прилично, особенно на первые дни после выборов. Вижу в интернете ролики, на которых избивались безоружные люди. Человек лежит или просто сидит — так просто задержи его, выполни свою работу. А его начинают бить. По-моему, это просто недопустимо.

— Вы не считаете, что омоновцы пережестили на акциях в Минске?

— Если все это делали люди, у которых на спинах действительно была надпись ОМОН, то, конечно, пережестили. Но дело ведь не только в них, нужно говорить обо всех силовиках. Повторюсь, как можно бить человека, который уже просто лежит на земле, никуда не убегает, не сопротивляется? Не понимаю такого поведения. Задержи его и все, большего не надо, особенно если гражданин совершенно один, не в толпе. Я бы так не поступил, это точно.

— Согласны с тем, что по фактам насилия над мирными гражданами должно пройти расследование и виновных должны осудить?

— Однозначно, расследование нужно провести и виновных необходимо наказать.