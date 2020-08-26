ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Боксер, служивший в ОМОНе: «Как можно бить человека, который уже просто лежит на земле?»

26.08.2020 10:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Боксер-профессионал Александр Устинов родился в Алтайском крае, но уже почти 20 лет живет и тренируется в Минске, не раз представлял Беларусь на ринге. События, происходящие в последние недели в нашей стране, не могли оставить его равнодушным, учитывая, что он сам успел послужить в ОМОНе с 1997 по 2001 год. Он дал большое интервью «Трибуне», где рассказал о том, что думает о ситуации в Беларуси, приводим его часть.


Фото: «Трибуна»

— Я сам живу на Притыцкого, и 9 августа слышал, как машины гудели поздно вечером. У меня маленький ребенок, и он не мог заснуть. Да и другие дети не могли уснуть. Разве это хорошо? У меня супруга ночь простояла на балконе, видела, как бежали люди, парни, девушки. Это очень страшно. На следующий день, 10 августа, мы решили уехать в Сухарево, где живет ее мама. Там было тихо, спокойно. И те столкновения, те жесткие события, что были на Пушкинской, мы не видели, не застали. Но, повторюсь, это очень страшно.

— Страшно слушать и читать истории тех людей, которые были задержаны, которые подвергались издевательствам на Окрестина и в автозаках.

— Ох, это вообще недопустимо — такое поведение. Человек уже задержан, ты выполнил свою работу — зачем издеваться над людьми?

— Говорят, что омоновцев натаскивали перед выборами.

— Да, их наверняка накручивали. Но, согласитесь, накручивались и участники со второй стороны — люди, выходившие на акции. Я, например, общался с товарищем, который ходил на митинги в первые дни после выборов. Он мне рассказывал, что первые два раза пришел с женой просто поглазеть, потом решил подойти поближе. И, как он говорит, поймал себя на мысли, что им кто-то начал управлять. То есть куда толпа — туда и он. Поэтому нужно было вовремя остановиться.

— Со стороны силовиков у вас есть знакомые?

— Есть, но мы с ними не обсуждали эти темы. Во-первых, никто не хочет разговаривать, во-вторых, им просто нельзя. Но, уверен, силовиков накручивали прилично, особенно на первые дни после выборов. Вижу в интернете ролики, на которых избивались безоружные люди. Человек лежит или просто сидит — так просто задержи его, выполни свою работу. А его начинают бить. По-моему, это просто недопустимо.

— Вы не считаете, что омоновцы пережестили на акциях в Минске?

— Если все это делали люди, у которых на спинах действительно была надпись ОМОН, то, конечно, пережестили. Но дело ведь не только в них, нужно говорить обо всех силовиках. Повторюсь, как можно бить человека, который уже просто лежит на земле, никуда не убегает, не сопротивляется? Не понимаю такого поведения. Задержи его и все, большего не надо, особенно если гражданин совершенно один, не в толпе. Я бы так не поступил, это точно.

— Согласны с тем, что по фактам насилия над мирными гражданами должно пройти расследование и виновных должны осудить?

— Однозначно, расследование нужно провести и виновных необходимо наказать.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская: Лукашенко больше не уважают, над ним смеются, а он цепляется за власть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
26.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика