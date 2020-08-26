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Драко: Если восстанут учителя, то уже никакой ОМОН Лукашенко не поможет

26.08.2020 10:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Открытый протест учителей возможен только в том случае, если власти действительно начнут «зачистку» недовольных.


Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказал публицист Игорь Драко.

По его словам, нужно признать, что протестная волна уже пришла в школу.
«Во-первых, на многих избирательных участках учителя посчитали голоса честно и не в пользу Лукашенко. Во-вторых, учителя живут в той же стране, что и их дети, не ученики, но их собственные дети, которые уже студенты или работают, и они выступают против действующей власти. В-третьих, одно дело фальсифицировать выборы, после которых все тихо и мирно, и совсем другое – когда ты, учитель, видишь людей, вышедших из “пыточных камер”. В-четвертых, многие учителя знают, что Лукашенко точно не победил на выборах, потому что сами подписывали протоколы с вымышленными процентами: какая уж тут государственная идеология, если власть в государстве держится на фальсификации итогов голосования и на последовавших за ним репрессиях к тем, кто с этим не согласен», - пояснил он.
Драко убежден: после прошедших выборов работники просвещения не хотят, чтобы их идентифицировали с вертикалью властью.

«Выходит, что протестуют не только честные учителя, но и многие причастные к фальсификациям, они, совершившие свои неприглядные деяния, сегодня не хотят, чтобы их идентифицировали с вертикалью властью. К тому же надо быть либо безумно смелым, либо законченным мерзавцем, чтобы в такой непростой ситуации вступать в конфликт с учениками старших классов и родителями на политической почве», - добавил он.

В то же время он полагает, что открытый протест учителей возможен в том случае, если власти действительно начнут «зачистку».

«Если же такой глупости власти не сделают, то учителя постараются удержать политику за стенами школы, чтобы не переругаться между собой, РОНО, министерством, с учениками и родителями», - считает он

Ссылаясь на своих коллег из районов, Драко отмечает, что учителя в своей массе не хотят «рвать горло и рубаху» за Лукашенко и его власть, но и выступать с открытым протестом не готовы – боятся увольнений.

«Но, как я уже отметил, чрезмерное давление на учителей со стороны властей может вызвать обратный эффект: “Мало того, что люди нас фальсификаторами считают, а тут еще вы нас душите, так мы лучше покаемся и будем вместе с народом”. А если восстанут учителя, то уже никакой ОМОН Лукашенко не поможет, падет п ледний бастион ”народной поддержки”. Поэтому не думаю, что «учительские чистки» станут реальностью», - подытожил он.

Напомним, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, президент Александр Лукашенко заявил: «Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам надо с ними разбираться».
 
 
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Открытый протест учителей возможен только в том случае, если власти действительно начнут «зачистку» недовольных.
 
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