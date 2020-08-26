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В Слуцке состоится повторное рассмотрение дела приговоренного к смертной казни Виктора Скундика

26.08.2020 10:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский областной суд во второй раз назначил дату повторного рассмотрения дела приговоренного к смертной казни жителя Слуцкого района Виктора Скрундика. Об этом сообщает “Весна”.

Как сообщил координатор кампании “Правозащитники против смертной казни в Беларуси” Андрей Полуда, уголовное дело будет рассматриваться на выездном заседании областного суда 7 сентября.

Скрундика обвинили в убийстве пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины.

6 марта 2020 года Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке огласил приговоры “слуцкой банде”. Трех жителей Слуцкого района обвинили в убийстве пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины.

Все фигуранты дела были приговорены к большим срокам заключения (Валентин Бушнин, Сергей Захарченко и Виталий Мятеж), а Виктор Скрундик к смертной казни.

30 июня коллегия Верховного суда по уголовным делам озвучила решение, которым удовлетворила апелляционную жалобу и отменила смертный приговор Виктору Скрундику. Уголовное дело отправили на новое рассмотрение в Минский областной суд.
 
 
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Минский областной суд во второй раз назначил дату повторного рассмотрения дела приговоренного к смертной казни жителя Слуцкого района Виктора Скрундика. Об этом...
 
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