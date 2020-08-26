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Средняя зарплата в Беларуси в июле 2020 года составила 1287,5 рубля
26.08.2020 09:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в июле 2020 года составила 1287,5 рубля. Такие данные сообщает Национальный статистический комитет.
В июне этого года номинальная начисленная средняя заработная плата 1248,9 рубля, а в мае - 1227,9 рубля.
Уровень занятости населения Беларуси (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15 − 74 лет) во II квартале 2020 года составил 67%, уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) – 4,2% от численности рабочей силы.
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в июле 2020 года составила 1287,5 рубля. Такие данные сообщает Национальный...
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