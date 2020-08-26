Средняя зарплата в Беларуси в июле 2020 года составила 1287,5 рубля

Источник материала: Ежедневник

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в июле 2020 года составила 1287,5 рубля. Такие данные сообщает Национальный статистический комитет.

В июне этого года номинальная начисленная средняя заработная плата 1248,9 рубля, а в мае - 1227,9 рубля.

Уровень занятости населения Беларуси (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15 − 74 лет) во II квартале 2020 года составил 67%, уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) – 4,2% от численности рабочей силы.