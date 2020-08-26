«На самом деле все было не так». Как пережить времена неопределенности и не сойти с ума

Источник материала: Tut.by

Газлайтинг — термин, применяющийся для описания одного из типов психологического насилия. Он образован от английского «gaslight» (газовый свет). В 1944 году под таким названием вышел фильм Джорджа Кьюкора с Ингрид Бергман в главной роли. Сюжет развивается вокруг идеи о том, как один человек может заставить другого сомневаться в собственной адекватности и свести его с ума. В фильме муж начал с того, что подкручивал газовые лампы в доме так, чтобы они слегка мерцали. Жена жалуется на это мужу, но он утверждает, что все в порядке и ей это только кажется.



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В психологии под газлайтингом понимают утонченный, изощренный тип психологического насилия, которое реализуется на протяжении долгого времени. Зачем? Чтобы заставить человека буквально сомневаться в собственной адекватности, чтобы он впал в крайнюю степень отчаяния — и тогда с ним можно будет делать что угодно.

Я не могу отделаться от мысли, что мы всей страной живем в своеобразной ситуации домашнего насилия со всеми возможными ее проявлениями. Угрозы, избиения, много страха и да, газлайтинг. Не двести тысяч человек, а пару десятков безработных наркоманов за деньги, не воздушные шары, а угроза безопасности. Не Беларусь, а Белоруссия, спасибо приглашенным специалистам.

Как правило, домашний агрессор оправдывает свое поведение расхожим «это для твоего же блага». Только я говорю тебе правду, вокруг враги, которые хотят самого плохого, только я знаю, как будет лучше для нас, для тебя. Если не я — тебя просто не будет.

Как понять, что это газлайтинг?

Унижение. Вам однозначно заявляют, что вы не правы, вы не понимаете, что происходит на самом деле, что вы глупы и не способны разобраться в происходящем.

Сокрытие информации. Агрессор утаивает факты, которые ему не выгодны, или откровенно врет о происходящем.

Обвинение. Что бы ни случилось — виновата жертва. Агрессор же всегда безупречен.

Переписывание истории. Отрицание, ложь, искажение фактов. Этого не было, а если и было, то совсем по-другому. Только точка зрения и версия газлайтера остается единственно верной.

Отрицание чувств партнера. Вы страдаете, горюете? Не стоит все принимать слишком близко к сердцу.

Изоляция. Чем меньше у жертвы контактов с другими, тем меньше шансов, что она найдет поддержку.

Постоянное повторение тезиса о ненормальном психоэмоциональном состоянии или даже сумасшествии жертвы.



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Что происходит с жертвой?

Бесконечно сопротивляться манипуляциям просто невозможно, если оставаться с агрессором в контакте. Постепенно теряется связь с реальностью, человек перестает доверять сам себе, развивается депрессия, а потом и суицидальные настроения. С таким человеком можно делать все, оправдываясь тем, что все это идет ему исключительно на пользу.

Психоаналитик Робин Стерн в работе «Скрытые манипуляции для управления твоей жизнью» выделяет несколько стадий, через которые проходят жертвы газлайтинга вне зависимости от того, происходит это в семье, в рабочем коллективе или где-то еще.

Отрицание. Жертва замечает, что человек ведет себя странно, но предпочитает не акцентировать на этом внимание.

Сомнение в себе и своем восприятии происходящего. На этой стадии жертва еще защищается от абьюзера, надеется переубедить его и отстоять свою точку зрения на происходящее.

Вера. Жертва начинает верить, что она виновата в происходящем, что она не права, а прав абьюзер.

Газлайтеры любят отрицать не только факты: этого не было, не выдумывай, но и эмоции: тебе только кажется, что ты этого хочешь, тебе это внушили, на самом деле ты хочешь совсем другого. Никто не умер, никого не избивали, а если и избили — ну простите их, всякое бывает. Если манипулятор — человек, обладающий властью, с которым вы находитесь в созависимых отношениях, когда у вас есть еще кто-то, кого вы боитесь потерять — тогда он, настаивая на своей версии реальности, может легко заставить вас сомневаться буквально во всем.

Важным условием газлайтинга является согласие жертвы играть в эту игру. Например, когда жена предпочитает «перетерпеть» ради детей, когда дети просто не могут сопротивляться манипуляциям родителей, когда развивается выученная беспомощность — и ты просто знаешь, что все бесполезно и невозможно сопротивляться, потому что все закончится как обычно — твоим проигрышем.

Газлайтер никогда не признает виновным в ухудшении отношений себя. Низкая самооценка, страх потерять партнера, детские травмы — из этого не самого здорового коктейля рождается потребность унижать, подчинять и манипулировать.



Фото: dreamtimes.com

Как защититься?

Самый действенный и радикальный способ защиты — разрыв любых отношений с агрессором. К сожалению, это не всегда возможно. Или возможно не сразу. Что же остается делать, чтобы противодействовать манипуляциям?

Ариэль Лев, журналистка и писательница, пережившая в детстве массированное психологическое насилие, написала книгу о своем опыте и тех стратегиях, которые помогли ей остаться самой собой и справиться с манипуляциями.

Недоверие. Доверия человеку, который пытается сделать с вами все эти вещи, быть больше не может. Он не исправится, не раскается и не возьмет на себя ответственность за все происходящее. Не стоит надеяться и тратить силы на то, чтобы переубедить газлайтера. Не тратье свои силы на это и больше не верьте ему.

Не надейтесь на то, что он изменится. Не изменится. Не услышит вас. Не превратится в «нормального человека». Забудьте об этом.

Отстраненность. Не уйти во «внутреннюю эмиграцию» — мы все уже, кажется, поняли, что это не ведет ни к чему хорошему, а четко различать мир манипуляций и газлайтинга и реальный мир — тот, который существует вокруг вас, в фактах и подлинности которого вы не сомневаетесь. А пространство манипулятивных мифов оставьте манипулятору. Вы можете распознавать манипуляции и намеренное искажение фактов, и можете возвращаться к реальности.

Непокорность. Отстаивайте свою правду любыми способами, не отказывайтесь от своей версии событий. Ариэль Лев пишет: «Будучи непокорным вы не становитесь сложным человеком, вы становитесь стойким».