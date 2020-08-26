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Польский независимый профсоюз «Солидарность» собрал для протестующих белорусов миллион злотых
Источник материала: АФН
25 августа председатель профсоюза «Солидарность» Пётр Дуда выступил с «Обращением к Беларуси» и созвал конференцию, посвященную помощи нашей стране в борьбе за гражданские права.
«Мы всем сердцем с белорусами, которые уже шестнадцать дней протестуют на улицах» — сказал Пётр Дуда.
Он также заявил, что в Беларусь будет отправлено несколько десятков тонн продуктов питания.
Также в Польше создан фонд «Солидарность с Беларусью», в который польский профсоюз внес 1 миллион злотых.
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25 августа председатель профсоюза «Солидарность» Пётр Дуда выступил с «Обращением к Беларуси» и созвал конференцию, посвященную помощи нашей стране в борьбе за...
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