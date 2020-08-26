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В Новой Боровой разрисовали автомобиль экс-ведущего «Беларусь 1» Евгения Перлина (видео)
Источник материала: Onliner
Ночью в Новой Боровой кто-то разрисовал автомобиль Audi известного в Беларуси телеведущего Евгения Перлина. Информация о происшествии появилась в Telegram-канале
Есть записи с камер видеонаблюдения — видео дает представление о том, что произошло. В позднее время на стоянке появился человек в капюшоне. Оглянувшись по сторонам, он целенаправленно подошел к припаркованной Audi, достал что-то из сумки, после чего, предположительно, стал рисовать на капоте. Возле машины этот человек провел менее минуты, после чего спокойным шагом удалился.
Сам Евгений никак не прокомментировал Onliner эту информацию.
Две недели назад Евгений Перлин в своем Instagram опубликовал сообщение о том, что завершил работу на телеканале «Беларусь 1».
«На это решение никто не повлиял, я принял его сам. Надеюсь, что скоро вернется та самая #МаяКраiнаБеларусь», — написал он.
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Ночью в Новой Боровой кто-то разрисовал автомобиль Audi известного в Беларуси телеведущего Евгения Перлина. Информация о происшествии появилась в...
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