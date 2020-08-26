В ряды Координационного совета уже вступили сотни белорусов













"Никакое давление не остановит гражданское общество Беларуси в его стремлении к правде и справедливости. В ряды КС уже вступили сотни неравнодушных граждан, и Совет постоянно пополняется новыми участниками. Этот процесс не остановить. На смену нам придут другие" - говорится в заявлении КС в связи с вызовом в Следственный комитет Беларуси на допрос члена президиума КС, нобелевского лауреата, писательницы Светланы Алексиевич.





В заявлении подчеркивается, что "сегодня в Следственном комитете состоится допрос Светланы Алексиевич по делу Координационного совета".





На прошлой неделе сторонники Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов.





В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко. На первом этапе в состав Координационного совета вошли около 50 человек.





Генпрокурор Беларуси Александр Конюк после создания совета оппозиции заявил, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.





В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.





Во вторник члена президиума Координационного совета Марию Ковалькову суд приговорил к административному аресту на 10 суток. Ранее другой член президиума Координационного совета Сергей Дылевский также получил 10 суток административного ареста.





Ковалькова и Дылевский были задержаны в понедельник днем в районе Минского тракторного завода в рамках административного процесса.





О неприемлемости задержиний членов Координационного совета в Беларуси в среду заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.





"Абсолютно неприемлемо задерживать, допрашивать и ограничивать членов Координационного совета. Координационный совет вновь подчеркнул свою цель содействовать мирному решению нынешнего кризиса на основе действующей Конституции и с учетом тесных, в том числе, общественных отношений между Беларусью и Россией", - заявил Маас в среду, его цитирует пресс-служба министерства.





По словам Мааса, ситуацию в стране на этой неделе будут обсуждать на неформальном совете ЕС по иностранным делам, он пройдет в Берлине.





"Мы не оставим без ответа серьезные нарушения прав человека и нарушения основных демократических принципов", - подчеркнул министр.