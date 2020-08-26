Зеленский просит европейские страны назвать шаги для вступления Украины в ЕС





"И я просил многих европейских лидеров о том, чтобы они сказали украинскому народу, как ему действовать, шаг за шагом, чтобы стать членом ЕС", – сказал глава государства.





По его мнению, Европа хочет партнерства с Украиной, однако у некоторых государств нет полной уверенности.





Украине следует стать той страной, которую Евросоюз хочет иметь в своем составе, после чего решение останется за украинской стороной, считает Зеленский.