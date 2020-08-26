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Зеленский просит европейские страны назвать шаги для вступления Украины в ЕС
Источник материала: Партизан
Украинский президент Владимир Зеленский просит лидеров стран Европейского союза назвать шаги, необходимые для вступления Украины в ЕС. Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews
"И я просил многих европейских лидеров о том, чтобы они сказали украинскому народу, как ему действовать, шаг за шагом, чтобы стать членом ЕС", – сказал глава государства.
По его мнению, Европа хочет партнерства с Украиной, однако у некоторых государств нет полной уверенности.
Украине следует стать той страной, которую Евросоюз хочет иметь в своем составе, после чего решение останется за украинской стороной, считает Зеленский.
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Украинский президент Владимир Зеленский просит лидеров стран Европейского союза назвать шаги, необходимые для вступления Украины в ЕС. Об этом он заявил в...
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