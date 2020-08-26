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Сколько можно это терпеть? 25 августа в Беларуси был задержан еще как минимум 51 человек
Источник материала: Партизан
По данным МВД, 25 августа было зафиксировано 48 очагов политической активности граждан. Протестные акции прошли во многих городах страны. По официальным данным, больше всего митингующих было в Минске, Бресте и Молодечно.
25 августа в Минске прошло несанкционированное мероприятие возле здания Министерства образования, вечером - на площади Независимости. В Гродно были задержаны граждане, которые пришли поддержать сотрудников «ГродноАзот». После составления административных протоколов их отпустили домой.
Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям был задержан 51 человек
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По данным МВД, 25 августа было зафиксировано 48 очагов политической активности граждан. Протестные акции прошли во многих городах страны. По официальным данным,...
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