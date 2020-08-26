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Генсек НАТО: неправильно оправдывать "репрессии в Беларуси" угрозой НАТО

26.08.2020 15:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 авг – Sputnik. Использование НАТО для оправдания насилия в отношении протестующих в Беларуси неправильно и неоправданно, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

© AFP 2020 / SERGEI GAPON
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Совещание по вопросам сотрудничества Европейского союза с ООН и НАТО проходит в Берлине в среду. Во встрече принимают участие министры обороны Евросоюза, присутствует там и генсек НАТО.

"Любая попытка белорусских властей использовать НАТО как оправдание или как повод для того, чтобы расправляться с демонстрантами в своей собственной стране – абсолютно неправильна, абсолютно не обоснована", – сказал Йенс Столтенберг.

По его словам, угроза Беларуси со стороны альянса отсутствует, все союзники по блоку "уважают территориальную целостность независимость и суверенитет страны".

"Нет никакого наращивания НАТО в регионе", – подчеркнул он и добавил, что НАТО внимательно следит за развитием событий в Беларуси.

Массовые протестные акции начали проходить по всей Беларуси 9 августа - после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов.

Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни протестные акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

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Теги: Минск
 
 
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По его словам, угроза Беларуси от альянса отсутствует, все союзники по блоку "уважают территориальную целостность независимость и суверенитет страны".
 
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