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Из театра имени Я. Купалы уволены 58 сотрудников, среди которых 36 актеров
26.08.2020 18:27 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Подписаны заявления об увольнении 58 сотрудников Национального академического театра имени Янки Купалы. Приказ об этом появился сегодня, 26 августа.
Как сообщили
Сярод зволеных — народныя артысты Беларусі Зоя Белахвосцік і Арнольд Памазан, заслужаныя артысты Беларусі Алена Сідарава, Юлія Шпілеўская, Ігар Дзянісаў, Наталля Качаткова і Георгій Маляўскі. Артысты Павел Харланчук, Раман Падаляка, Міхась Зуй, Дзмітрый Есяневіч, Валянціна Гарцуева, Святлана Анікей, Алег Гарбуз. Мастацкі кіраўнік Мікалай Мікалаевіч Пінігін і ўсе рэжысёры. У тэатры не застаецца ніводнага рэжысёра, — сообщили в пресс-службе.
До сегодняшнего дня в труппе театра числилось 57 человек. Таким образом их осталось 21. Уточним, что некоторые из них — те, кто уже многие годы не выходит на сцену.
В результате увольнения большей части труппы открытие юбилейного, 100-го сезона невозможно.
Напомним, 17 августа был уволен гендиректор Купаловского театра Павел Латушко. Он был лишен должности на следующий день после своего участия в акции протеста в Минске, где призвал к отставке министра внутренних дел Юрия Караева и всех ответственных за жестокое обращение с задержанными.
Коллектив театра вступился за своего бывшего руководителя. Сотрудники потребовали восстановления Латушко в должности и отставки министра культуры Юрия Бондаря, принявшего решение об увольнении.
Работники театра заявили о своем намерении уволиться, если их требования не будут удовлетворены.
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Подписаны заявления об увольнении 58 сотрудников Национального академического театра имени Янки Купалы. Приказ об этом появился сегодня, 26 августа.
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