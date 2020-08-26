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Из театра имени Я. Купалы уволены 58 сотрудников, среди которых 36 актеров

26.08.2020 18:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Подписаны заявления об увольнении 58 сотрудников Национального академического театра имени Янки Купалы. Приказ об этом появился сегодня, 26 августа.

Как сообщили tut.by в пресс-службе театра, уволено 58 человек, среди них 36 актеров. Еще несколько артистов планируют подать свои заявления в ближайшее время.

Сярод зволеных — народныя артысты Беларусі Зоя Белахвосцік і Арнольд Памазан, заслужаныя артысты Беларусі Алена Сідарава, Юлія Шпілеўская, Ігар Дзянісаў, Наталля Качаткова і Георгій Маляўскі. Артысты Павел Харланчук, Раман Падаляка, Міхась Зуй, Дзмітрый Есяневіч, Валянціна Гарцуева, Святлана Анікей, Алег Гарбуз. Мастацкі кіраўнік Мікалай Мікалаевіч Пінігін і ўсе рэжысёры. У тэатры не застаецца ніводнага рэжысёра, — сообщили в пресс-службе.

До сегодняшнего дня в труппе театра числилось 57 человек. Таким образом их осталось 21. Уточним, что некоторые из них — те, кто уже многие годы не выходит на сцену.

В результате увольнения большей части труппы открытие юбилейного, 100-го сезона невозможно.

Напомним, 17 августа был уволен гендиректор Купаловского театра Павел Латушко. Он был лишен должности на следующий день после своего участия в акции протеста в Минске, где призвал к отставке министра внутренних дел Юрия Караева и всех ответственных за жестокое обращение с задержанными.

Коллектив театра вступился за своего бывшего руководителя. Сотрудники потребовали восстановления Латушко в должности и отставки министра культуры Юрия Бондаря, принявшего решение об увольнении.

Работники театра заявили о своем намерении уволиться, если их требования не будут удовлетворены.

 
Теги: Минск
 
 
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Подписаны заявления об увольнении 58 сотрудников Национального академического театра имени Янки Купалы. Приказ об этом появился сегодня, 26 августа.
 
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