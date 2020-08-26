Ольга Барабанщикова: Страшно, что люди ведутся на ту ложь, которую крутят по телевизору

- Что думаете о происходящем в стране.





– Что думаю? Я против насилия.





- Вы против жестких действий наших силовых структур?





– А как к этому можно еще отнестись? Как можно отнестись к такой агрессии? Покалечено огромное количество людей как физически, так и психологически. Ни один нормальный человек не может к этому отнестись нормально. Я думаю, что оправдания этому нет.





- На ваш взгляд, будут какие-нибудь расследования в отношении силовиков?





– Я очень надеюсь, потому что такое беззаконие не должно остаться [безнаказанным]. Я надеюсь, что люди, которые виноваты, понесут наказание. Безумно жалко людей. Знаю, что сейчас идет очень много провокаций. Хочется верить, скоро этот ужас закончится.





- Александра Романовская сообщила, что за ее позицию насчет выборов всей команде урезали стипендию. Как думаете, подобные меры продолжатся в отношении спортсменов, высказавшихся против Лукашенко?





– Наверное. Слышала, что и учителей увольняют, которые против системы. Да, сейчас будут наказывать всех. Единственное тогда непонятно, о какой любви к народу идет речь, если наказывают всех, кто имеет какое-то другое мнение.





- А есть ли какая-то перспектива развития страны при Лукашенко?





– Это насилие, кровь, слезы – это невозможно забыть, невозможно простить. И как дальше жить всем с этим, сложно представить, поэтому я не знаю, как всем, кто к этому причастен, с этим жить дальше. Я не хочу высказываться насчет политики, потому что действительно в этом не разбираюсь...





Но страшно от того, что люди ведутся на ложь и провокации, которые сейчас крутят по телевизору, потому что это сплошная ложь. Я, проработав на телевидении 10 лет, очень хорошо знаю, что такое монтаж и как это все может делаться. И страшно то, что люди на это ведутся.





- Как-то эту ситуацию обсуждали с бывшими коллегами по телевидению?





– Нет. Думаю, те, кто все понимают, там уже не работают. А те, кто до сих пор там работает, это останется на их совести. Главное им помнить о том, что им дальше жить с людьми, которым непонятно, как дальше смотреть в лицо. Потому что они [телевизионщики] калечат судьбы невинных людей, – сказала Барабанщикова.







