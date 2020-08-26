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Ольга Барабанщикова: Страшно, что люди ведутся на ту ложь, которую крутят по телевизору

26.08.2020 18:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известная белорусская теннисистка Ольга Барабанщикова поделилась мнением о ситуации в стране.

- Что думаете о происходящем в стране.

– Что думаю? Я против насилия.

- Вы против жестких действий наших силовых структур?

– А как к этому можно еще отнестись? Как можно отнестись к такой агрессии? Покалечено огромное количество людей как физически, так и психологически. Ни один нормальный человек не может к этому отнестись нормально. Я думаю, что оправдания этому нет.

- На ваш взгляд, будут какие-нибудь расследования в отношении силовиков?

– Я очень надеюсь, потому что такое беззаконие не должно остаться [безнаказанным]. Я надеюсь, что люди, которые виноваты, понесут наказание. Безумно жалко людей. Знаю, что сейчас идет очень много провокаций. Хочется верить, скоро этот ужас закончится.

- Александра Романовская сообщила, что за ее позицию насчет выборов всей команде урезали стипендию. Как думаете, подобные меры продолжатся в отношении спортсменов, высказавшихся против Лукашенко?

– Наверное. Слышала, что и учителей увольняют, которые против системы. Да, сейчас будут наказывать всех. Единственное тогда непонятно, о какой любви к народу идет речь, если наказывают всех, кто имеет какое-то другое мнение.

- А есть ли какая-то перспектива развития страны при Лукашенко?

– Это насилие, кровь, слезы – это невозможно забыть, невозможно простить. И как дальше жить всем с этим, сложно представить, поэтому я не знаю, как всем, кто к этому причастен, с этим жить дальше. Я не хочу высказываться насчет политики, потому что действительно в этом не разбираюсь... 

Но страшно от того, что люди ведутся на ложь и провокации, которые сейчас крутят по телевизору, потому что это сплошная ложь. Я, проработав на телевидении 10 лет, очень хорошо знаю, что такое монтаж и как это все может делаться. И страшно то, что люди на это ведутся.

- Как-то эту ситуацию обсуждали с бывшими коллегами по телевидению?

– Нет. Думаю, те, кто все понимают, там уже не работают. А те, кто до сих пор там работает, это останется на их совести. Главное им помнить о том, что им дальше жить с людьми, которым непонятно, как дальше смотреть в лицо. Потому что они [телевизионщики] калечат судьбы невинных людей, – сказала Барабанщикова.
 
 
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Известная белорусская теннисистка Ольга Барабанщикова поделилась мнением о ситуации в стране.
 
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