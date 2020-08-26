В банкоматах валюты нет. Что происходило сегодня в столичных банках и обменниках

Свабоды обошла десяток столичных обменников и банков. Корреспондентобошла десяток столичных обменников и банков.





Курс доллара на торгах 26 августа вырос на 4,55 копейки и достиг годового максимума - 2,6483. прошлый исторический рекорд был 24 марта - тогда доллар достиг отметки 2,6396.





Евро также подорожал - на 5,28 копейки, и стоит 3,1286 белорусского рубля. В банках лучший курс покупки доллара 2,685, продажи - 2,70.





В банкоматах валюты нет. В банках говорят, что с утра загружают совсем немного и ее очень быстро снимают.





В торговом центре Dana Mall в отделении «Технобанка» очередь. Небольшую сумму - до 300 долларов - в кассе купить можно. Снять с валютного счета также можно до 300 долларов. Если необходимо снять больше - нужно заказывать. До 1 тысячи долларов ждать придется от 1 до 3 рабочих дней. Если нужна большая сумма, ждать придется 5 рабочих дней.





Молодой человек из очереди говорит, что хочет купить 250 долларов, чтобы заплатить за съемную квартиру. Увидев, что пожилые люди хотят через терминал для обмена валют поменять 300 долларов на белорусские рубли, просит их сдать через кассу. Но в кассу довольно большая очередь, а супруги пожилого возраста спешат - присмотрели в магазине «5 элемент» на третьем этаже этого же торгового центра новый телевизор.





В отделении "Альфа-банка" возле метро Уручье в банкомате валюты нет. А в кассе есть около 500 долларов. Кто-то недавно их сдал, и доллары можно приобрести по курсу 2,72.





В "Приорбанке" в кассе было 200 долларов и 300 евро, их можно было купить. Молодой человек закрывал валютный счет и снимал солидную сумму — около 15 тысяч долларов. Сказал, что покупает недвижимость. Сообщил, что заказывал деньги неделю назад.





В "Идея Банке" валюты нет ни в кассах, ни в банкомате. Женщина подходит к кассе и скандалит: мол, говорят, что валюты нет, а она знает, что 5 минут назад другая женщина сдала в кассу 100 долларов. Здесь пришел молодой человек сдавать 50 долларов. Говорит, что нужно собрать ребенка в школу, поэтому сдает «заначку». Женщина их сразу купила.





В "Белинвестбанке" ни долларов, ни евро нет. "Как ни странно, у нас образовались большие запасы белорусских рублей", - говорит сотрудница банка.



