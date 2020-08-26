Умываем руки. Почему скоро нам будет нечем лечиться

Источник материала: Ежедневник

фото: kraslavasvestis.lv

Еще один весомый повод соблюдать гигиену.

За неполные 100 лет с момента открытия пенициллина бактерии успели адаптироваться почти ко всем существующим антибиотикам. Последним значимым изобретением стали фторхинолоны, и с тех пор человечество начало проигрывать микробам в гонке за здоровье, сообщает Медпорта л.

Способность микроорганизмов выживать и размножаться на фоне приёма антибиотиков называется антибиотикорезистентностью. Проще говоря, бактерии стали реагировать на лечение, как мы - на дождь. Неприятно, но если иметь при себе зонт - не страшно. Фармакологам известно по меньше мере пять способов, которыми микробы защищаются от антибиотиков. Часть из них - врожденные особенности. Другие - результат воздействия малых доз лекарств и обмена “полезными” свойствами между разными видами микроорганизмов.

В идеале антибиотик прерывает цепочку “размножения” микроорганизма на разных этапах. Например, нарушает синтез нуклеиновых кислот или образование клеточной стенки. Бактерии научились справляться с этим: кто-то активно выбрасывает из клетки действующее вещество лекарства. Другие маскируются или расщепляют антибиотик специальными ферментами.

Статистика неумолима: если не изменить ситуацию, к 2050 году от устойчивых штаммов бактерий будет ежегодно погибать до 10 миллионов человек. Это больше, чем случаев смерти от рака, ДТП или диабета. Уже сейчас лечение туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью неэффективно почти в половине наблюдений наблюдений, причём Россия по этому диагнозу в тройке лидеров. Бороться с микробами иногда ещё получается увеличением доз и сочетанием разных препаратов. Но в 2015 году появились микробы, устойчивые к последнему антибиотику резерва - колистину, и мир встал на пороге постантибиотического апокалипсиса.

Учёные пытаются найти новые способы обмануть бактерии. Проблема в том, что разработка антибиотика стоит огромных денег, а потенциально сильное лекарство сделают препаратом резерва и будут использовать лишь в крайних случаях. Это значит, что фармкомпании не “отобьют” затраты на разработку. Кроме того, микробы могут снова оказаться быстрее человека и приспособиться к новому лекарству даже раньше, чем оно выйдет на рынок.





Тем не менее, изредка появляется надежда. Например, в августе 2020 обнаружено слабое место у ацинетобактер, возбудителя респираторных заболеваний. Учёные провели эксперимент, в котором сероводород вернул бактериям уязвимость к гентамицину.

Проблема антибиотикорезистентности усугубляется в первую очередь: неконтролируемым приемом актибиотиков без врачебного предписания, недостаточной дозировкой или временем лечения, неправильным комбинированием препаратов.

Вместе с тем есть вероятность, что проблему антибиотикорезистентности удастся отодвинуть на второй план. Так будет, когда мы научимся использовать антимикробные пептиды, бактериофаги и генную модификацию возбудителей. Пока эти идеи остаются только в стенах лабораторий, наше дело - беречься от инфекций, соблюдать гигиену и предписания врача.