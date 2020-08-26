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Более 500 семей в Логойском районе получили помощь в подготовке детей к школе

26.08.2020 18:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Материальную помощь к новому учебному году получили более 1 000 школьников Логойского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Более 500 семей в Логойском районе получили помощь в подготовке детей к школе

Такая поддержка оказывается многодетным семьям с детьми соответствующего возраста. Таких семей в Логойском районе более 500, почти все они уже получили денежные выплаты. Это 25 % прожиточного минимума на каждого школьника – около 65 рублей. На деньги можно купить портфели, школьные принадлежности и одежду.  

Более 500 семей в Логойском районе получили помощь в подготовке детей к школе

Ирма Джарсалия, заведующая отделения Логойского территориального центра социального обслуживания населения:  
С целью оказания поддержки семьям, воспитывающим детей-школьников, к новому учебному году проводится благотворительная акция «Скоро в школу». Выделенные средства будут потрачены на закупку канцелярских товаров, школьных принадлежностей, одежды и обуви.  

Более 500 семей в Логойском районе получили помощь в подготовке детей к школе

По месту работы родителей также оказывается материальная помощь. В этом году уже оказано 29 многодетным и малообеспеченным семьям – в них 87 школьников – на общую сумму 2 295 белорусских рублей. Гуманитарная помощь будет оказана девяти семьям – в них 22 школьника – на сумму 1485 белорусских рублей.  

Более 500 семей в Логойском районе получили помощь в подготовке детей к школе

Семьям, в которых дети ходят в первый или девятый класс, также будет оказана материальная помощь. В Логойском районе их около 200. Родители могут обратиться за поддержкой в ​​свои учебные заведения. Всего в области почти 17 тысяч многодетных семей получили почти 2 миллиона рублей в виде различных видов помощи.  

Люди в материале: Ирма Джарсалия

 
 
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Новости Беларуси. Материальную помощь к новому учебному году получили более 1 000 школьников Логойского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.   Такая...
 
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