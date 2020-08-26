Ситуация в Беларуси: акции протеста перестали быть массовыми

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Акции протеста в Беларуси перестали быть массовыми. Заводы работают в штатном режиме. Бастуют лишь небольшие группы рабочих. Накануне Александр Лукашенко пообещал белорусам навести порядок в стране и обеспечить безопасность. Президент заявил, что политические и военные угрозы исходят извне, передает телеканал «МИР 24».



Митинг учителей, не согласных с политикой власти, проходил напротив Минобразования. Журналистка оппозиционного телеканала вела стрим. Искала педагогов для интервью. Но их там было не много.

По информации силовиков, на похожих мирных протестах, особенно в первые дни после выборов, были провокаторы. Именно они умело подстрекали молодежь, а сами растворялись в толпе. Протестующие выходят на улицу по инструкции, которую распространяет один из телеграм-каналов. Ежедневный план расписывают несколько молодых парней. Они – уроженцы Беларуси. Сейчас живут в Варшаве.

«На территории Польши находится источник управления и координации управление массовыми протестами. Это вот этот телеграм-канал», – сказал политолог Юрий Шевцов.

А из Вильнюса своими сторонниками в Беларуси пытается руководить Светланая Тихановская. Поддержку экс-кандидат в президенты нашла уже в руководстве Литвы. Встретилась и с первым замом госсекретаря США Биганом. По мнению экспертов, Тихановская подтягивает сильных игроков в мировой политике в надежде, что они пролоббируют интересы оппозиции.

«Цель этого вмешательства – это изменение политической системы Беларуси. Она полностью управляемая, чтобы привести к определенному результату. Это не только политический, но в первую очередь военный. Развертывание баз НАТО поближе к России. Сейчас при Лукашенко это практически невозможно», – сказал политолог Александр Асафов.

На военном полигоне под Гродно Лукашенко сказал, что впервые за 25 лет впервые привел Вооруженные силы в полную боевую готовность. В августе Варшава и Вашингтон подписали соглашение о расширении военного присутствия армии США. В 10 километрах от белорусской границы НАТО развернуло масштабные учения.

«Все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска – и на Беларуси можно поставить крест», – сказал Лукашенко.

На Западе уже в открытую делят страну. Главный редактор польского журнала Томаш Соммер пишет: в случае распада Беларуси Гродно должно отойти к Польше. Лукашенко не раз говорил, что страна лакомый кусок. Кому-то это казалось выдумкой. Сейчас – реальная угроза. Белорусские рубежи – это и граница Союзного государства и стран-участниц ОДКБ.