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Ситуация в Беларуси: акции протеста перестали быть массовыми
26.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Акции протеста в Беларуси перестали быть массовыми. Заводы работают в штатном режиме. Бастуют лишь небольшие группы рабочих. Накануне Александр Лукашенко пообещал белорусам навести порядок в стране и обеспечить безопасность. Президент заявил, что политические и военные угрозы исходят извне, передает телеканал «МИР 24».
По информации силовиков, на похожих мирных протестах, особенно в первые дни после выборов, были провокаторы. Именно они умело подстрекали молодежь, а сами растворялись в толпе. Протестующие выходят на улицу по инструкции, которую распространяет один из телеграм-каналов. Ежедневный план расписывают несколько молодых парней. Они – уроженцы Беларуси. Сейчас живут в Варшаве.
А из Вильнюса своими сторонниками в Беларуси пытается руководить Светланая Тихановская. Поддержку экс-кандидат в президенты нашла уже в руководстве Литвы. Встретилась и с первым замом госсекретаря США Биганом. По мнению экспертов, Тихановская подтягивает сильных игроков в мировой политике в надежде, что они пролоббируют интересы оппозиции.
На военном полигоне под Гродно Лукашенко сказал, что впервые за 25 лет впервые привел Вооруженные силы в полную боевую готовность. В августе Варшава и Вашингтон подписали соглашение о расширении военного присутствия армии США. В 10 километрах от белорусской границы НАТО развернуло масштабные учения.
На Западе уже в открытую делят страну. Главный редактор польского журнала Томаш Соммер пишет: в случае распада Беларуси Гродно должно отойти к Польше. Лукашенко не раз говорил, что страна лакомый кусок. Кому-то это казалось выдумкой. Сейчас – реальная угроза. Белорусские рубежи – это и граница Союзного государства и стран-участниц ОДКБ.
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Накануне Александр Лукашенко пообещал белорусам навести порядок в стране и обеспечить безопасность.
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