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Руслан Бортник: «Я думаю, что обвал белорусской экономики будет глубже, нежели обвал украинской экономики в 2014 году»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Украинский политолог Руслан Бортник стал интернет-гостем рубрики «Мнение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Требовать капитуляции может только победитель – не просто победитель, а легальный победитель
Руслан Бортник, директор Украинского института политики:
Они требуют капитуляции: Президент, уходи, вы все должны покаяться, сложить оружие, вы все должны быть наказаны. Но, извините, требовать капитуляции может только победитель. И не просто победитель, а легальный победитель, признанный миром всем победитель. Пока что больше стран в мире, мне кажется, причем важных стран, и вопрос не только в России: в Китае, Турции и других странах – они признали белорусские выборы. Об этом не стоит забывать. Именно поэтому, знаете, диалог с позиции победителя, мне кажется, для оппозиции сегодня невозможен, недоступен и некорректен в данной ситуации.
Пока что белорусская оппозиция не демонстрирует способности к продуктивному политическому диалогу
Возможен диалог с властью в отношении того, какая будет роль оппозиции в будущей белорусской политической системе. Их задача просто повалить власть для того, чтобы изменить политический курс государства, изменить само белорусское общество. Вот пока что белорусская оппозиция не демонстрирует способности к продуктивному политическому диалогу исходя из реальной ситуации, а не только из своих желаний.
Пока что белорусская экономика, конечно, деградирует, но обвала не случилось масштабного
Белорусская экономика, несмотря на свою ресурсную скудность, демонстрирует не худшие показатели далеко в мире и Европе. Потому что проседание до двух процентов – я такого другого примера в Европе не знаю. В Европе экономики ведущие обвалились на 12-15-20 %, в США первый квартал – 20 %, в Украине первый квартал – минус 6,5 %. Поэтому пока что белорусская экономика, конечно, деградирует, но обвала не случилось масштабного.
Если же нынешний мировой экономический кризис, связанный с карантином, в Беларуси будет усилен политической нестабильностью, и Беларусь из-за этого начнет терять возможности к производству товаров и услуг, а поскольку страна экспортоориентированная – она потеряет эти внешние рынки, очень конкурентные в данный момент, то, я думаю, что обвал белорусской экономики будет глубже, нежели обвал украинской экономики в 2014 году. А напомню, что Украина в 2014 году, по разным оценкам, потеряла от 17 до 25 % ВВП.
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Руслан Бортник: «Я думаю, что обвал белорусской экономики будет глубже, нежели обвал украинской экономики в 2014 году»
Новости Беларуси. Украинский политолог Руслан Бортник стал интернет-гостем рубрики «Мнение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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