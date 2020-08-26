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«Белавиа»: приостановка рейсов в Ригу продлена до 6 сентября

26.08.2020 21:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белавиа»: приостановка рейсов в Ригу продлена до 6 сентября

Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила о продлении приостановки рейсов в столицу Латвии до 6 сентября. Об этом пишет сайт авиаперевозчика.

Помимо этого приостановлены вылеты во все российские аэропорты до 14 сентября (в Воронеж, Казань, Нижний Новгород - до 24 октября) – требуемого разрешения на прием белорусских самолетов не дает российская сторона.

Также авиаперевозчик сообщил, что самолеты «Белавиа» не будут летать в Ларнаку по 31 августа, в Ашхабад - до 1 сентября и во все грузинские аэропорты - по 30 сентября.

Желающие вернуть деньги за билеты или изменить дату вылета на отмененные рейсы смогут сделать это до 30 марта 2021 года, добавляет перевозчик. Для этого нужно обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки.

 

 

Фото: pixabay

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Белорусская авиакомпания «Белавиа» сообщила о продлении приостановки рейсов в столицу Латвии до 6 сентября. Об этом пишет сайт авиаперевозчика. Помимо этого...
 
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