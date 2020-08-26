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В Гомеле правоохранители раскрыли грабеж по приметам собаки налетчика

26.08.2020 22:55 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Сообщается, что мужчина напал на пенсионерку на улице Косарева и сорвал с нее золотую цепочку с крестиком. Примет злодея жертва не запомнила, однако в память врезался образ черного лохматого пса. Дело сложное, но нет ничего невозможного. Милиционеры опросили жильцов  ближайших домов, а также всех собачников в округе. В итоге по описанию четверного питомца получилось выйти на его хозяина. Подозреваемый в преступлении - 52-летний мужчина. Сообщается, что он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за грабеж. Увы, вернуть женщине украшение не удалось, фигурант продал изделие незнакомцу. 
 
 
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Сообщается, что мужчина напал на пенсионерку на улице Косарева и сорвал с нее золотую цепочку с крестиком. Примет злодея жертва не запомнила, однако в память...
 
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