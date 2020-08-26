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Из Купаловского театра уволились 58 человек, в том числе 36 актеров

26.08.2020 17:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Из Национального академического театра имени Янки Купалы уволились 58 человек.

Из Купаловского театра уволились 58 человек, в том числе 36 актеров

Как сообщил БелаПАН один из сотрудников театра, приказ об увольнении подписан 26 августа. Большинство уволившихся работников — 36 человек — это актеры труппы. Всего в театре работает более 250 человек, в труппе — около 60 актеров.

Вопрос о том, когда начнется новый театральный сезон и начнется ли вообще, пока не ставился. «Возможно, эту тему будут обсуждать в ближайшие дни», — сказал собеседник.

По планам 101-й сезон в Купаловском должен начаться 1 сентября спектаклем «Паўлінка».

Напомним, 14 августа сотрудники Купаловского театра вместе со своим директором Павлом Латушко вышли на акцию протеста к Дому правительства. Латушко публично осудил грубые нарушения во время президентских выборов и произвол силовиков в отношении мирных демонстрантов. 17 августа он был уволен с должности. В знак солидарности с ним сотрудники театра на следующий день начали массово подавать заявления об уходе.

18 августа в театр приезжал министр культуры Юрий Бондарь. Он не согласился с тем, что Латушко уволили по политическим мотивам, и выразил обеспокоенность тем, «как театр начнет творческий сезон в такой атмосфере». В ответ сотрудники театра заявили, что нового сезона не будет, и посоветовали Бондарю подать в отставку. В тот же день новым директором Купаловского был назначен первый замминистра культуры Валерий Громада.

 
 
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Из Национального академического театра имени Янки Купалы уволились 58 человек.
 
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