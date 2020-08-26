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Получить справку или перерасчет оплаты ЖКУ в Минске скоро можно будет в любом РСЦ

26.08.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Получить справку или перерасчет оплаты ЖКХ в Минске можно будет без привязки к месту регистрации в любом расчетно-справочном центре (РСЦ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минского горисполкома.

После корректировки всех технических тонкостей принцип экстерриториальности будет работать во всей столице.

На сегодняшний момент без привязки к месту регистрации жители Фрунзенского района могут получить информацию по поводу начисления платы за ЖКУ и величине задолженности, получить справки, выдаваемые РСЦ, оформить перерасчет за ЖКУ в связи с временным отсутствием и совершить регистрацию договора найма жилья.



Фото pixabay

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Теги: Минск
 
 
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Получить справку или перерасчет оплаты ЖКХ в Минске можно будет без привязки к месту регистрации в любом расчетно-справочном центре (РСЦ). Об этом сообщили в...
 
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