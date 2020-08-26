Получить справку или перерасчет оплаты ЖКУ в Минске скоро можно будет в любом РСЦ

Источник материала: ОНТ

Минске скоро можно будет в любом РСЦ" class="one-news__figure-img">

Получить справку или перерасчет оплаты ЖКХ в Минске можно будет без привязки к месту регистрации в любом расчетно-справочном центре (РСЦ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минского горисполкома.

После корректировки всех технических тонкостей принцип экстерриториальности будет работать во всей столице.

На сегодняшний момент без привязки к месту регистрации жители Фрунзенского района могут получить информацию по поводу начисления платы за ЖКУ и величине задолженности, получить справки, выдаваемые РСЦ, оформить перерасчет за ЖКУ в связи с временным отсутствием и совершить регистрацию договора найма жилья.









Фото pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram