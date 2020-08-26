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Получить справку или перерасчет оплаты ЖКУ в Минске скоро можно будет в любом РСЦ
Источник материала: ОНТМинске скоро можно будет в любом РСЦ" class="one-news__figure-img">
Получить справку или перерасчет оплаты ЖКХ в Минске можно будет без привязки к месту регистрации в любом расчетно-справочном центре (РСЦ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минского горисполкома.
После корректировки всех технических тонкостей принцип экстерриториальности будет работать во всей столице.
На сегодняшний момент без привязки к месту регистрации жители Фрунзенского района могут получить информацию по поводу начисления платы за ЖКУ и величине задолженности, получить справки, выдаваемые РСЦ, оформить перерасчет за ЖКУ в связи с временным отсутствием и совершить регистрацию договора найма жилья.
Фото pixabay
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Получить справку или перерасчет оплаты ЖКХ в Минске можно будет без привязки к месту регистрации в любом расчетно-справочном центре (РСЦ). Об этом сообщили в...
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