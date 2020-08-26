В США из-за урагана «Лаура» могут эвакуировать 1,5 млн человек

Источник материала: ОНТ

На штаты Техас и Луизиана надвигается ураган «Лаура». Власти рекомендовали эвакуировать примерно 1,5 млн местных жителей. Об этом сообщает телеканал CNN .

Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет около 55,9 м/с и продолжает расти. Согласно последним оценкам, «Лаура» достигнет побережья Техаса и Луизианы в течение суток. К этому времени ураган может достигнуть четвертой степени из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Речь идет о мощном ветре, порывы которого повалят все деревья и могут нанести значительный ущерб постройкам.

Фото: CNN

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