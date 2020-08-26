|
В США из-за урагана «Лаура» могут эвакуировать 1,5 млн человек
Источник материала: ОНТ
На штаты Техас и Луизиана надвигается ураган «Лаура». Власти рекомендовали эвакуировать примерно 1,5 млн местных жителей. Об этом сообщает телеканал
Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет около 55,9 м/с и продолжает расти. Согласно последним оценкам, «Лаура» достигнет побережья Техаса и Луизианы в течение суток. К этому времени ураган может достигнуть четвертой степени из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Речь идет о мощном ветре, порывы которого повалят все деревья и могут нанести значительный ущерб постройкам.
Фото: CNN
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На штаты Техас и Луизиана надвигается ураган «Лаура». Власти рекомендовали эвакуировать примерно 1,5 млн местных жителей. Об этом сообщает телеканал CNN. Скорость...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)