ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В США из-за урагана «Лаура» могут эвакуировать 1,5 млн человек

26.08.2020 22:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В США из-за урагана «Лаура» могут эвакуировать 1,5 млн человек

На штаты Техас и Луизиана надвигается ураган «Лаура». Власти рекомендовали эвакуировать примерно 1,5 млн местных жителей. Об этом сообщает телеканал CNN.

Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет около 55,9 м/с и продолжает расти. Согласно последним оценкам, «Лаура» достигнет побережья Техаса и Луизианы в течение суток. К этому времени ураган может достигнуть четвертой степени из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Речь идет о мощном ветре, порывы которого повалят все деревья и могут нанести значительный ущерб постройкам.

Фото: CNN 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На штаты Техас и Луизиана надвигается ураган «Лаура». Власти рекомендовали эвакуировать примерно 1,5 млн местных жителей. Об этом сообщает телеканал CNN. Скорость...
 
Новости дня
Новости разные
 
Игорь Петришенко в Белыничах: «Наши районные центры, они действительно комфортны для жизни»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
26.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика