Студент гомельского вуза задержан с крупной партией наркотиков

Источник материала: ОНТ

В Гомеле студент местного вуза был задержан – у него нашли крупную партию психотропных наркотиков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД.

Правоохранители задержали 21-летнего парня, жителя областного центра, недалеко от Давыдовского кладбища. К тому времени он сделал несколько закладок наркотиков. Кроме того, при нем был запрещенный продукт в пакетиках по 200 и 50 грамм.

Парень сознался, что покупал наркотики в наркомаркете. Он также сообщил, что иногда ездил за товаром в столицу.

По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.





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