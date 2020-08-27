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Студент гомельского вуза задержан с крупной партией наркотиков

27.08.2020 06:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Студент гомельского вуза задержан с крупной партией наркотиков

В Гомеле студент местного вуза был задержан – у него нашли крупную партию психотропных наркотиков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД.

Правоохранители задержали 21-летнего парня, жителя областного центра, недалеко от Давыдовского кладбища. К тому времени он сделал несколько закладок наркотиков. Кроме того, при нем был запрещенный продукт в пакетиках по 200 и 50 грамм.

Парень сознался, что покупал наркотики в наркомаркете. Он также сообщил, что иногда ездил за товаром в столицу.

По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.


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Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле студент местного вуза был задержан – у него нашли крупную партию психотропных наркотиков. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД. Правоохранители...
 
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