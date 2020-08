Xbox Series X и PlayStation 5: что известно о мощнейших консолях нового поколения (видео)

Источник материала: Onliner Xbox One и PlayStation 4 уже семь лет: консоли вышли под конец 2013-го. Для приставок это стандартный срок жизни: все прошлые поколения сменяли предшественников через пять-семь лет. Новые консоли уже анонсированы — Microsoft и Sony готовятся к очередной битве, и едва ли кто-то может предсказать исход противостояния.

Итоги PlayStation 4 и Xbox One

Пару слов о том, чем отметилось пока еще нынешнее, восьмое поколение. Xbox One первым показалась на свет, и выглядела консоль странно. Дизайн в духе кассетных видеомагнитофонов — вкусовщина. Но на презентации рассказывали о стриминговых сервисах, просмотре ТВ-каналов и прочей мишуре едва ли не больше, чем об игровом аспекте Xbox One — и это во время премьеры одной из главных консолей планеты.



Xbox One X

Sony тем временем сделала акцент как раз на играх. Впрочем, стартовая линейка, как в свое время было с PS3, выглядела блекло. Зато японцы учли главную ошибку предшественницы — высокую цену. На старте в 2006 году PS3 стоила запредельные $600, и аудитория такую сумму не поняла, особенно при куда более дешевой Xbox 360 ($299 за самую простую модификацию), пусть у нее и не было суперсовременного по тем временам привода Blu-Ray. В общем, Sony установила на PlayStation 4 ценник в $399 — и не прогадала. При этом Xbox One стоила $499, а позднее вышла версия без контроллера движений Kinect с ценником на $100 ниже.

Итоговые продажи PlayStation 4 и Xbox One всех модификаций показывают однозначную победу Sony: около 110 млн проданных PS4 против порядка 50 млн Xbox One. Но на достижение этих цифр компаниям потребовалось семь лет, в то время как Nintendo реализовала 61 млн приставок Switch всего за три с половиной года — на длинной дистанции самой успешной консолью восьмого поколения может оказаться как раз она. Так уже было раньше: Nintendo Wii с революционными контроллерами движений нашла 101 млн покупателей, а PlayStation 3 и Xbox 360 закончили свою гонку нос к носу — 77 и 76 млн соответственно. Как видно, со следующим поколением Sony провела колоссальную работу над ошибками, а Microsoft что-то упустила. Но все это уже история — сейчас Xbox Series X и PlayStation 5 представлены официально, а по поводу новой консоли от Nintendo пока лишь ходят слухи.

Xbox Series X

Это первая анонсированная консоль девятого поколения: Microsoft презентовала ее еще в декабре, примерно за год до появления в продаже. Приставка должна выйти на грядущих зимних праздниках. Для американской корпорации это не впервой: Xbox One X анонсировали как Project Scorpio в середине 2016 года, а до полок магазинов она добралась лишь к ноябрю 2017-го.

По дизайну Xbox Series X ближе всего как раз к Xbox One X: царство минимализма, прямые линии, матовый черный цвет. Консоль выделяется необычными габаритами: если раньше это были широкие и довольно плоские прямоугольники, то теперь форма больше похожа на вытянутый куб.





Обнародованные характеристики Series X внушают уважение — даже кажется, что мощность будет избыточной. Но надо понимать: консоли, в отличие от видеокарт, обновляются не каждый год, а раз в шесть-семь лет. Поэтому железо Xbox должно без проблем тянуть игры, которые выйдут в 2026—2027-м.

Итак, нас ждет кастомный процессор на архитектуре Zen 2 от AMD: у него восемь ядер, частота составляет 3,8 ГГц. Вычислительная мощность в четыре раза превосходит Xbox One. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ. Обработкой графики займется тоже кастомный ускоритель RDNA 2 с частотой 1,82 ГГц, который в восемь раз мощнее оригинального в Xbox One. RDNA 2 будет выдавать производительность в 12 терафлопс против 6 у Xbox One X. Также Microsoft обещает сделать приставку максимально тихой. Компании можно верить: Xbox One X, самая мощная на данный момент консоль, работает практически беззвучно даже под сильной нагрузкой во время долгой игры.

Но все это ожидаемые характеристики — никто и не сомневался, что новое железо будет в разы мощнее прежнего. То ли дело хранилище. Microsoft перешла на SSD-накопитель, что дает важное преимущество: практически моментальная загрузка в играх благодаря высочайшей скорости чтения данных. По умолчанию Xbox Series X получит SSD на 1 ТБ со скоростью чтения 2 ГБ/с, объем можно удвоить с помощью слота для карт памяти. Заодно будет поддержка обычного жесткого диска — его нужно подключить к порту USB Type-C. Несмотря на эпоху почти победивших стриминговых сервисов и цифрового контента, привод Blu-Ray с поддержкой разрешения 4K все еще на месте.

Среди интересных «фишек» — возможная интеграция с облачным сервисом Project XCloud, который позволит запускать игры еще до того, как они будут закачаны в систему. Также переход на SSD позволит не только значительно ускорить загрузки, но и держать на паузе несколько игр — и мгновенно переключаться между ними без необходимости «холодного» запуска, в том числе после выключения консоли.

Xbox Series X и девятое поколение приставок в целом обещает сделать стандартом нативное разрешение 4K при 60 кадрах в секунду. Это обещали еще в Xbox One X и PlayStation 4 Pro, но как-то не задалось. Большинство игр предлагают компромисс: либо 4K при 30 кадрах в секунду, либо Full HD с 60 fps. Но Microsoft в новом поколении не ограничивается 4K/60 fps — приставка должна поддерживать 8K и 120 кадров в секунду. Правда, не одновременно: здесь уже, видимо, придется ждать десятого поколения консолей.

При этом давно ходят разговоры еще об одной консоли — менее мощной Xbox Series S. Она, в отличие от Xbox Series X, окажется более «народной»: заточена под разрешение Full HD, железо не столь мощное, но и цена должна оказаться гуманнее.

Среди других приятных моментов — поддержка технологии трассировки лучей, чем сейчас могут похвастаться лишь топовые видеокарты. Так что Xbox Series X обеспечит динамические отражения и тени, что добавит играм красоты и реалистичности. Кроме того, Microsoft озаботилась сокращением времени задержки при передаче сигнала: изображение передается по шустрому HDMI 2.1, используются технологии по снижению лагов на пути следования сигнала от джойстика к консоли, а от нее — к телевизору.

С виду геймпад Xbox Wireless Controller изменился слабо. Microsoft по-прежнему придерживается раскладки со стиками на разных «этажах». Улучшения, судя по описанию, минорные: появится кнопка «Поделиться», крестовина будет похожа на аналогичную из Xbox Elite Wireless Controller, сократится время отклика кнопок.

Известно, что играми для Xbox Series X уже заняты 15 команд Xbox Game Studios, плюс будут продукты от сторонних компаний. Важный козырь консоли от Microsoft — сервис Xbox Game Pass, который предлагает больше сотни игр (включая свежие эксклюзивы) за подписку. Среди уже анонсированных проектов — Halo Infinite, Scorn, гонка Dirt 5, экшен Assassin’s Creed Valhalla, Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и другие игры. Также будет поддержка игр для предыдущих поколений Xbox.

Цена Xbox Series X пока не раскрывается. Вероятно, она составит около $500.

PlayStation 5

Если в дизайне Xbox Series X прослеживаются черты предшественницы, то облик PlayStation 5 определенно создавали с нуля. Приставка смотрится как минимум свежо, хотя к дизайну надо привыкать. Да и не в каждый дом она впишется органично: вид очень уж футуристичный. Но опять же это устройство с заделом на пять-семь лет, и кто знает, куда заведет дизайнеров интерьеров мода на хайтек и минимализм. Белая приставка с черной серединой смотрится «богато», а мягкую подсветку словно из недр консоли дизайнеры наверняка подсмотрели в салонах премиальных автомобилей.





Приставка дебютировала в середине июня в двух модификациях: с приводом Blu-Ray и Digital Edition, на которую игры можно будет загружать только в цифровом виде (дисковода у нее нет). Судя по внешнему виду, изначально консоль задумывали именно в формате Digital Edition: в профиль такая PS5 выглядит стройно и симметрично, а в модели с приводом дисковод выделяется, словно распухшая щека. Характеристики у обеих версий одинаковые.

Геймпад серьезно переработан, причем теперь у него другое название — не DualShock, а DualSense. По очертаниям он похож на округленный DualShock 4 (используется в PlayStation 4), но одними только внешними изменениями дело не ограничилось. Во-первых, курки L2 и R2 теперь будут сопротивляться нажатию в зависимости от контекста в игре: допустим, когда нужно натянуть стрелу лука или при ударе по тормозам в гонке. Это должно добавить реалистичности. Во-вторых, теперь в геймпаде есть не только динамик, но и микрофон — для общения с другими пользователями не нужно подключать гарнитуру. В-третьих, Sony говорит об улучшенной автономности, однако конкретных данных пока нет. Впрочем, DualShock 4 держится скромные 7—8 часов, поэтому любое увеличение времени работы — уже хорошо.





По начинке PlayStation 5 похожа на Xbox Series X: тоже восьмиядерный кастомный процессор от AMD на микроархитектуре Zen 2 (7-нанометровый техпроцесс), 16 ГБ оперативной памяти GDDR6, графический ускоритель — опять же кастомный RDNA 2. Однако мощность ниже: 10,28 терафлопс против 12 у Xbox Series X, да и процессор работает на частоте 3,5 ГГц, в то время как чип для новой консоли Microsoft выдает 3,6 ГГц. PS5 тоже на уровне железа поддерживает технологию трассировки лучей. Плюс 3D-звук — он поможет больше полагаться на слух при игре: технология имитирует звуковые волны, что позволяет лучше понять направление источника шума даже со стандартными стереоколонками телевизора. Особенно полезно это должно быть в мультиплеере.

В качестве хранилища тоже выбран SSD: лишь такой накопитель может обеспечить требуемую скорость загрузки больших объемов данных. Полтора года назад Sony провела презентацию возможностей PlayStation 5 на примере экшена Spider-Man: быстрое перемещение на PlayStation 4 Pro заняло 15 секунд, на прототипе PS5 — 0,8 секунды. На данный момент озадачивает лишь емкость SSD: заявлен единственный вариант объема на 825 ГБ. Некоторые игры для PS4 занимают порядка 100 ГБ, и даже если это будет средний размер одного продукта для PS5, одновременное хранение лишь восьми игр удручает. Остается надеяться на модификации с бо́льшим объемом памяти, которые явно появятся в продаже.





Вероятно, Sony надеется решить эту проблему частичной загрузкой игр. Уже на PlayStation 4 в некоторых играх можно было выбирать, что скачивать первым: одиночную кампанию или мультиплеер. В PS5 разрешат и вовсе загружать продукт частями, чтобы экономить место на 825-гигабайтном SSD.

Со стандартом 4K при 60 кадрах в секунду пока есть вопросы. Разрешение 4K точно поддерживается, более того, обещают даже 8K. Что до показателя fps, то обстановка такая: как минимум некоторые игры будут выдавать 60 кадров при разрешении 4K. К примеру, Insomniac Games подтвердила , что именно с такими характеристиками будет идти Spider-Man: Miles Morales. Наверняка эксклюзивы Sony станут затачивать под 4K/60 fps, а как пойдут дела с остальными играми, неизвестно.

PlayStation 5 будет поддерживать игры с PlayStation 4. Более того, в Sony не исключают кросс-платформенное прохождение: начали на PS4, продолжили на PS5, затем вернулись к предыдущему поколению — сохранения все равно находятся на серверах компании. Также, вероятно, в одном мультиплеерном матче смогут встретиться игроки на двух последних поколениях PlayStation. Обратная совместимость важна, потому как многие игры с годами не теряют актуальности: например, The Last of Us и Uncharted 1—3 вышли на PS3, и для прохождения на PS4 их приходилось покупать заново (пусть это были и улучшенные версии).

Также PlayStation 5 будет поддерживать шлем виртуальной реальности PS VR. Скорее всего, для PS5 выпустят VR-очки нового поколения, но информации о них пока нет.

Среди наиболее мощных эксклюзивов, которые появятся сразу либо в ближайшее время после выхода PlayStation 5, — Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7, Spider-Man: Miles Morales, экшен Deathloop от создателей Dishonored (Deathloop будет лишь временным эксклюзивом для PS5), а также несколько мультиплатформенных игр и улучшенная версия GTA 5. Кроме того, недавно стало известно, что Sony договорилась со многими крупными и известными издателями о временных эксклюзивах для своей платформы. Что это будут за игры, не уточняется, но экс-главред Game Informer, рассказавший о такой политике, уверяет: все будут в шоке от того, какие игры будут доступны только на PlayStation 5, пусть и временно.

О стоимости ходит много слухов, но достоверной информации пока нет. Наиболее распространенная цена — $499 за версию с приводом Blu-Ray и $399 за Digital Edition.

Nintendo

Эта корпорация живет на своей волне, и надо признать, что живет успешно: практически все ее приставки безоговорочно можно назвать успешными. Компания никогда не гналась за мощностью и графикой, отдавая предпочтение уникальному игровому опыту, который могут дать только ее консоли. По свежим слухам, Nintendo работает над новой версией Switch либо полноценным преемником приставки. Консоль будет поддерживать разрешение 4K, и на данный момент это все, что о ней известно. Выйдет приставка позже PlayStation 5 и Xbox Series X.

Xbox Series X и PlayStation 5 должны появиться в продаже до конца года. Официальные цены станут известны ближе к зиме.

Читайте также: